تكنولوجيا: جهاز Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 ينطلق رسمياً في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو في فعاليات معرض CES 2024 جهاز ThinkBook Plus Gen 5 بتصميم 2 في 1 يدعم التحول إلى جهاز لوحي، بسعر يبدأ من 2000 دولار.

يدعم جهاز ThinkBook Plus Gen 5 عدد من الأوضاع مثل التحول إلى جهاز لوحي، أو جهاز حاسب محمول، كما يتميز الجيل الخامس من أجهزة ThinkBook Plus بتصميم يدعم سحب الشاشة إلى أعلى والتي تنفصل لوضع الجهاز اللوحي مع حجم شاشة 14 إنش.

أيضاً يأتي الجهاز بالتكوينات المطلوبة للتحكم في جهاز بنظام Windows في الجزء السلفي، كما يمكن فصل الشاشة للعمل كجهاز Android، أو شاشة بتصميم لاسلكي.

ويمكن إستخدام سطح ThinkBook كجهاز حاسب مصغر عن طريق التوصيل بالشاشة، للحصول على اثنان من الأجهزة بنظام ويندوز.

مثل إستخدام الشاشة بشكل منفصل للعمل كجهاز لوحي، دون الحاجة إلى الهيكل الأصلي للجهاز، أيضاً يمكن مشاركة الملفات عبر الجهازين، حيث يتم مزامنة الملفات لاسلكياً، كما يمكن سحب وإفلات الملفات بسلاسة بين الأجهزة.

ويظهر ThinkBook Plus Gen 5 في الجزء الخلفي بتصميم يحاكي أجهزة الحاسب التقليدية، ويتضمن الجهاز في وضع الحاسب المحمول معالج Intel Core Ultra 7، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6e، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 75Whr، وفي وضع الجهاز اللوحي يضم ThinkBook Plus Gen 5 شاشة OLED بحجم 14 إنش، وجودة عرض 2.8K، ويدعم الجهاز قلم stylus، كما يضم معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع بطارية بقدرة 38Whr.

ويتميز الجهاز بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيفي بتقنية full HD IR، ومن المقرر أن تتحول الشاشة مباشرة إلى نظام أندوريد عند إخراج الشاشة، ويتوفر ThinkBook Plus Gen 5 بسعر 2000 دولار في الربع الثاني من 2024.

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