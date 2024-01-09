شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Threads يتيح إظهار أحدث نتائج البحث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور تطبيق Threads التابع لشركة ميتا، ميزة البحث عن الكلمات الرئيسية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم نوفمبر الماضي، ومع ذلك، أحد الجوانب السلبية الكبيرة للتحديث هو أن البحث عن المواضيع لا يسمح للمستخدمين برؤية نتائج البحث بترتيب زمني عكسي، ولكن التحديث الجديد الأخير لـ Threads يضيف خيارًا لعرض أحدث نتائج البحث، وفقاً لموقع 9to5mac.

كما لاحظ المستخدمين إن التحديث الأخير لتطبيق Threads يسمح باختيار ما إذا كانوا يريدون رؤية نتائج البحث بناءً على الاقتراحات أو المشاركات الأخيرة.

بعد تثبيت التحديث، سيرى المستخدمون زرًا ثلاثي النقاط أعلى الشاشة عند البحث عن كلمة رئيسية أو عرض المنشورات ضمن علامة، اضغط عليه وسترى خياري "الأعلى" و"الأحدث" للفرز.

لحسن الحظ بالنسبة لمستخدمي Threads، يبدو أن التطبيق يتذكر الخيار الذي اختاره المستخدم، مما يعني أنه بمجرد ضبط التطبيق لعرض أحدث المشاركات في البحث، فإنه سيعرض دائمًا نتائج البحث بترتيب زمني عكسي، ولسوء الحظ، يبدو أن هذه الميزة الجديدة تقتصر على تطبيق iOS في الوقت الحالي.

ومن المفارقات أن رئيس إنستجرام آدم موسيري قال قبل بضعة أسابيع إن الشركة ليس لديها خطط لجلب البحث الزمني إلى Threadsلأن هذا "من شأنه أن يخلق ثغرة أمان كبيرة".

أطلقت Meta الشهر الماضي Threads في دول الاتحاد الأوروبي بعد إجراء بعض التغييرات للامتثال للتشريعات المحلية، وأحد التغييرات التي تم تنفيذها هو عدم الحاجة إلى حساب انستجرام لاستخدام Threads، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حساب جديد حصريًا لمنصة المدونات الصغيرة Threads.