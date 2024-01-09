تكنولوجيا: ASUS تستعرض احدث تقنياتها في CES2024 ومنتجات تدعم الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لاس فيجاس، الولايات المتحدة الامريكية، يناير 2024– كشفت ASUS اليوم عن أحدث مجموعة من العجائب التكنولوجية، وقدمت منتجات متطورة، وأظهرت التزامها بالاستدامة في حدث الإطلاق الافتراضي In Search of Incredible: Transcendence لمعرض CES® 2024.

كما رفعت ASUS الحجاب عن العديد من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك Zenbook Duo (2024) الثوري، أول كمبيوتر محمول OLED مزدوج الشاشة مقاس 14 بوصة في العالم، وZenScreen Fold OLED، أول شاشة محمولة في العالم مزودة بشاشة OLED قابلة للطي. أيضا دعم اسوس للذكاء الاصطناعي تأتي على معالجات Intel Core™ Ultra أو AMD Ryzen™ 8040 Series الجديدة تمامًا والتي تدعم الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ASUS Zenbook 14 OLED وASUS Vivobook Pro 15 OLED وسلسلة ASUS Vivobook S الجديدة كليًا.

وبالنسبة للاعبين، تم الإعلان عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة TUF Gaming A16 وF16، بالإضافة إلى ترقية كبيرة لجهاز الكمبيوتر المحمول 2023 TUF Gaming A15. تم تجهيز أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه بمعالجات سلسلة Intel Core HX أو AMD 8000 ووحدات معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول من سلسلة GeForce RTX ™ 40. ومن الجديد أيضًا في مجموعة TUF Gaming، بطاقة الرسومات Z790-BTF WiFi وGeForce RTX 40 Series BTF White واللوحات الأم BTF White OC Edition.

وفي حديثه في هذا الحدث، قال الرئيس التنفيذي “هذا العام، لم نواصل رحلتنا الرائعة نحو الاستدامة فحسب، بل استفدنا أيضًا من خبرتنا التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركاؤنا، لإنشاء حلول مبتكرة في جميع المجالات. ومع بزوغ الفجر في عصر جديد من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسعى ASUS باستمرار لاستخدام هذه الخبرة لتحسين تجربة المستخدمين.

أجهزة لابتوب تعمل بالذكاء الاصطناعي

تمثل الخطوة الإستراتيجية الأخيرة التي اتخذتها شركة ASUS للاستحواذ على خط إنتاج وحدة الحوسبة التالية (NUC) من Intel لحظة محورية في توسع الشركة المستمر في قدرات البحث والتطوير الخاصة بالذكاء الاصطناعي. يؤدي هذا الاستحواذ إلى تمكين ASUS من دخول الأسواق الرئيسية في تفس المجال، بما في ذلك القطاعات الصناعية والتجارية وقطاعات المستهلكين، مما يعزز دورها كمزود رائد لحلول التكنولوجيا.

عرضت ASUS مجموعة رائعة من المنتجات المبتكرة، مما يدل على التزام الشركة الثابت بتخطي الحدود التقليدية وتقديم حلول تقنية مبتكرة. تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بأحدث المعالجات في مجال الحوسبة حيث تتيح هذه المعالجات للمستخدمين إدارة أعباء العمل المعقدة بسلاسة وتعزيز الإنتاجية والاستفادة من إجراءات الأمان المتقدمة. تمثل هذه الأجهزة أكثر من مجرد أجهزة كمبيوتر محمولة؛ إنها تمثل حقبة جديدة من الحوسبة البديهية والفعالة المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين والمهنيين المعاصرين.

ASUS Zenbook Duo (2024): ابتكار الشاشة المزدوجة

يعد Zenbook Duo (2024) الثوري أول كمبيوتر محمول بشاشة مزدوجة مقاس 14 بوصة يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، ومجهز بشاشتي لمس OLED متطابقتين. بفضل لوحة المفاتيح ولوحة اللمس ASUS ErgoSense كاملة الحجم القابلة للفصل والتي تعمل بتقنية Bluetooth®، يتمتع هذا الجهاز المذهل بتصميم يتمحور حول المستخدم ويعيد كتابة القواعد لتحقيق تعدد الاستخدامات أثناء التنقل. يأتي هذا الكمبيوتر المحمول بمعالجات Intel Evo™ Edition ليتيح تعدد المهام وإمكانية التنقل في حزمة خفيفة يبلغ وزنها 1.35 كجم.

يتم ربط شاشتي ASUS Lumina OLED 16:10 بالحجم الكامل بدقة 3ك و120 هرتز بمفصلة مسطحة بزاوية 180 درجة لتوسيع مساحة العمل المرئية على الفور إلى مساحة ضخمة تصل إلى 19.8 بوصة، والتي يمكن استخدامها بفضل المسند المدمج ولوحة المفاتيح القابلة للفصل.

تُستخدم في اتجاهات رأسية أو أفقية لتناسب احتياجك الشخصي – الكمبيوتر المحمول، أو الشاشة المزدوجة، أو سطح المكتب، أو وضع المشاركة – والتي يتم التحكم فيها بواسطة برنامج ASUS ScreenXpert. يمكن فصل لوحة المفاتيح القابلة لإعادة الشحن للسماح بالاستخدام الكامل لمساحة العمل المرئية أو وضعها على الشاشة السفلية للاستمتاع بتجربة الكمبيوتر المحمول التقليدية.

يعمل Zenbook Duo (2024) على زيادة الإنتاجية طوال اليوم باستخدام ما يصل إلى معالج Intel Core Ultra 9 مع وحدة NPU مدمجة لدعم الذكاء الاصطناعي،وبطارية طويلة العمر بقدرة 75 وات في الساعة، ونظام صوت Dolby Atmos® المعتمد من Harman Kardon.

توفر وحدة المعالجة العصبية (NPU) حوسبة AI ذات زمن وصول منخفض، مما يعمل على تسريع المهام وتعددها لجعل Zenbook Duo (2024) فعالاً للغاية في العمل أو الإبداع أو الترفيه. ومع الشاشة الضخمة، يمكن للمستخدمين تشغيل جميع التطبيقات المفضلة لديهم دون عناء – وإبقائها قيد العرض – في نفس الوقت. تم تصميم Zenbook Duo (2024) مع وضع الاستدامة والمتانة في الاعتبار. وتم اختبار متانة الجهاز وفقًا لمعايير MIL-STD-810H الأمريكية لزيادة عمر الجهاز إلى أقصى حد.

اعلان





