تكنولوجيا: شركة Nanoleaf تقوم بإنتاج مصابيح خارجية ذكية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من سيل أخبار المنزل الذكي في معرض CES 2024، كشفت الشركة عن أول مصابيح خارجية مصممة لتوفير رؤية إضافية لمنزلك.

كما أعلنت أيضًا عن تطبيق Orchestrator الذي يقوم بإنشاء عرض ضوئي متزامن مع قوائم التشغيل والأغاني الخاصة بك.

وقالت الشركة إن سلسلة الأضواء الخارجية الجديدة والأضواء الخارجية الدائمة هي أول منتجات الإضاءة الخارجية للشركة، حيث تجلب “سحر التدرجات الديناميكية والأجواء الدافئة إلى المساحات الخارجية لمنزلك، وتضيء مناطق الفناء والساحات الخلفية والحدائق على مدار العام“.

أعلنت Nanoleaf أيضًا عن شريط ضوئي ذكي متعدد الألوان للاستخدام الداخلي. وتعمل جميع اللوحات الجديدة مع تطبيق Nanoleaf وتتكامل مع منتجات الشركة الأخرى من حيث عناصر التحكم والتخصيصات.

وقالت الشركة إنه يمكنك أيضًا تجميع المنتجات معًا لجدولة عمليات التشغيل الآلي باستخدام محاور Matter “ورسم الرسوم المتحركة الخاصة بك بألوان متعددة للحصول على تأثير متدرج مذهل“.

من المقرر أن تصل المنتجات الجديدة في ربيع عام 2024، وسيتم الكشف عن الأسعار في وقت لاحق.

وفي الوقت نفسه، يمكن لبرنامج Orchestrator إنشاء عروض الألوان والضوء باستخدام تحليل الموسيقى في الوقت الفعلي واكتشاف الإيقاعات.

وقالت الشركة إنه من المفترض أن يتجاوز التطبيق مصورات الموسيقى الموجودة التي تلتقط الصوت داخل مساحة ما عن طريق الاتصال مباشرة بمصدر الصوت بجهاز الحاسب الخاص بك لتوفير التجربة الصوتية والمرئية الأكثر دقة في الوقت الفعلي.

بمعنى آخر، ستحصل على عروض ضوئية تتم مزامنتها بشكل مثالي مع تطبيقات الموسيقى المفضلة لديك، بما في ذلك قوائم التشغيل والأغاني.

يعمل Orchestrator، والمقرر وصوله في ربيع 2024، عبر تطبيق Nanoleaf لسطح المكتب وهو متوافق مع أي منصة لبث الموسيقى أو مشغل الصوت.

أعلنت الشركة أيضًا أن مصباح السقف Skylight Smart Modular Ceiling الذي تم الإعلان عنه العام الماضي أصبح الآن متاحًا للطلب المسبق بسعر 250 دولارًا لمجموعة Smarter Kit (3 لوحات)، و70 دولارًا لكل حزمة توسعة (لوحة واحدة).

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