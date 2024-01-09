تكنولوجيا: ‏Lockly تقدم القفل الذكي Visage الذي يمكنه فتح الأبواب عن طريق مسح الوجه #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Lockly، وهي شركة تحمل اسمًا يكشف عن تركيزها على الأقفال الذكية، عن قفل للتعرف على الوجه في معرض CES 2024.

ويحتاج القفل، المعروف باسم Visage، فقط إلى مسح وجهك لفتح الباب، بدون بصمة أو مفاتيح أو الأجهزة الأخرى المطلوبة.

يعمل Visage مع شبكة Wi-Fi ومعيار Matter للمنزل الذكي للاندماج بسلاسة في منزلك الذكي الحالي، ولا تزال شهادة Matter الرسمية معلقة.

يستخدم Visage اثنين من مستشعرات الأشعة تحت الحمراء بدقة 2 ميجابكسل لاكتشاف وجهك ضمن نطاق 2.6 قدم من الجهاز. ويمكنه تخزين ما يصل إلى 100 ملف تعريف، ويجب أن يفتح الباب في غضون ثانية ونصف.

في حين أن Visage يمكن أن يعمل بوجهك وحده، فهو مزود أيضًا بقارئ بصمات الأصابع البيومترية ثلاثي الأبعاد ومتوافق مع Apple Home Key وiPhone وWatch.

من المفترض أن يعمل Visage أيضًا مع Apple Home، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا مثل أليكسا ومساعد جوجل.

يستخدم Visage أيضًا تقنية Lockly الحالية مثل Air Transfer و PIN Genie. ومن المفترض أن يتم إطلاق Visage هذا الصيف بسعر 350 دولارًا.

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