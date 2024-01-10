تكنولوجيا: ‏NVIDIA تقدم تصاريح البث اليومي و G-Sync إلى GeForce Now خلال فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت NVIDIA عن عدد كبير من المنتجات في معرض CES 2024 بخلاف وحدات معالجة الرسومات الجديدة.

فقد أعلنت الشركة أيضًا عن مجموعة من التحديثات لخدمة الألعاب السحابية GeForce Now، بما في ذلك إضافة تقنية G-Sync وتصاريح البث اليومية للمشتركين المدفوعين.

سيعمل دعم Cloud G-Sync، والذي سيتوفر قريبًا، على شاشات ذات معدلات تحديث متغيرة بالإضافة إلى الشاشات المتوافقة مع G-Sync.

ستقوم GeForce Now بضبط معدل تحديث الشاشة ليتناسب مع معدل البث، وذلك بهدف تقليل زمن الوصول والتلعثم لتقديم لعب أكثر سلاسة. إذا كنت مشتركًا في Ultimate، فستتمكن أيضًا من الوصول إلى دعم NVIDIA Reflex المتزايد على عناوين معينة.

وإلى جانب وضع 240 إطارًا في الثانية، ستدعم ميزة Reflex (ميزة أخرى مصممة لتقليل زمن الوصول) قريبًا عمليات البث بدقة تصل إلى 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية أو 120 إطارًا في الثانية لمنح اللاعبين المزيد من الخيارات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو أندرويد قريبًا من بث GeForce Now على أجهزتهم بدقة 1440 بكسل.

وبدءًا من أوائل شهر فبراير، ستتمكن من التحقق من مستويات GeForce Now Ultimate و Priority دون الحاجة إلى التسجيل لمدة شهر أو ستة أشهر بفضل تصاريح المرور اليومية.

يوفر هذا الوصول لمدة 24 ساعة إلى المستوى المعني مع تمكين جميع الميزات النهائية أو ذات الأولوية. كما يوفر كلا المستويين تتبع الأشعة مع إمكانية الوصول النهائي إلى DLSS 3.5 و Reflex أيضًا.

تبلغ تكلفة تذكرة اليوم النهائي 8 دولارات، في حين أن بطاقة المرور ذات الأولوية ستكلفك 4 دولارات. والسعر الشهري سيكون 20 دولارًا و 10 دولارًا على التوالي.

أخيرًا وليس آخرًا، ستقوم NVIDIA بجلب GeForce Now إلى اليابان هذا الربيع. ويتم ذلك بمساعدة شركة الاتصالات اليابانية KDDI.

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