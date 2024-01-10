تكنولوجيا: إطلاق لوحة المفاتيح اللاسلكية الأكثر تنوعًا في السوق HP 960 خلال فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت HP بعض المطالبات الكبيرة لأحدث الأجهزة الطرفية المخصصة للمستهلكين، بما في ذلك لوحة المفاتيح اللاسلكية 960 Ergonomic Wireless Keyboard الجديدة. ولقد انضم إليها في معرض CES في لاس فيجاس لهذا العام لوحة المفاتيح الميكانيكية الأكثر تخصيصًا في العالم.

تؤكد HP أن لوحة المفاتيح الجديدة HP 960 “قابلة للتكيف” بقدر ما هي مريحة، مع لوحة مفاتيح منفصلة عن بقية عامل الشكل المنفصل للوحة المفاتيح اللاسلكية ومسند المعصم الكبير.

يأتي الملحق أيضًا مزودًا بـ 20 مفتاحًا قابلاً للبرمجة، ويحتوي على دونجل بالإضافة إلى اتصال Bluetooth.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون أخذ فكرة عن لوحة الأرقام المنفصلة أبعد من ذلك، يمكنهم أيضًا التفكير في لوحة المفاتيح اللاسلكية القابلة للبرمجة 430، والتي، كما يوحي الاسم، تحتوي على 9 مفاتيح قابلة لإعادة التعيين لتتوافق معها طبيعتها الميكانيكية “الهادئة والمريحة“.

مثل لوحة المفاتيح السلكية ذات الإضاءة الخلفية HP 400، فهي أيضًا مقاومة لانسكاب السوائل ويمكن تعقيمها. يمكن أيضًا استخدام الفارة اللاسلكية القابلة لإعادة الشحن بدقة 4000 DPI 690 مع كابل USB-C.

في حين أن بعض ملحقات HP 2024 جاهزة للطلب من موقع HP.com في الوقت الحالي، إلا أن بعضها ليس كذلك.

تتوفر إصدارات 400 و430 و690 في المخزون بأسعار 49.99 دولارًا و49.99 دولارًا و59.99 دولارًا على التوالي.

المصدر

اعلان





