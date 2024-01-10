تكنولوجيا: ‏ROG Phone 8 الجديد من ASUS يضع كاميرا جيدة في هاتف الألعاب #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS ROG عن سلسلة هواتف ROG Phone 8 الجديدة كليًا في معرض CES 2024.

وعلى ما يبدو، فأن هواتف المجموعة تأتي مع العديد من الميزات الجديدة والتغييرات والتحسينات مقارنة بالإصدارات السابقة.

فإن الهواتف الذكية الجديدة المخصصة للألعاب مدعومة بمعالج شرائح Snapdragon 8 Gen 3 الرائدة. كما أن حجم الهاتف صغير ونحيف نسبيًا مقارنة بهاتف ROG Phone 7.

علاوةً على ذلك، أضافت شركة ASUS إعداد كاميرا جديد تمامًا في هاتف ROG Phone 8 والذي يأتي مزودًا بتثبيت الصورة الذي يشبه gimbal.

يتميز هاتف ROG Phone 8 بتصميم أنحف بنسبة 15% من الاصدار السابق، ويجمع بين الجمال المتميز والمتانة والرقي. كما أنه أكثر إحكاما من مجموعة هواتف ROG بأكملها. بالإضافة إلى أن هذا هو أول هاتف ROG يتميز بتصنيف IP68.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مدعومًا بذاكرة عشوائية LPDDR5X تصل سعتها إلى 24 جيجابايت وتخزين 1 تيرابايت UFS 4.0.

أيضًا، قدمت الشركة التصميم الحراري GameCool8 الذي يدعي أنه يجعل الهاتف أكثر كفاءة من حيث الحرارة على الرغم من صغر حجمه.

وعند الحديث عن الكاميرا، تأتي سلسلة ROG Phone 8 مزودة بكاميرا رئيسية Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت Gimbal 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة ذات شكل حر وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 3X مع OIS.

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