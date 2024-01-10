شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبيرج: منصة البث Twitch تعتزم تسريح 35% من الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بلومبرج أن منصة البث المباشر Twitch تتطلع إلى خفض حوالي 35٪ من قوتها العاملة، وذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر أن عمليات التسريح الوشيكة للعمال ستؤثر على حوالي 500 عامل، وقالت الصحيفة إنه يمكن الإعلان عن تسريح العمال في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وتأتي تخفيضات الوظائف بعد سلسلة من الاستقالات التنفيذية في نهاية عام 2023، فمنذ نوفمبر، قال كبير مسؤولي العملاء في Twitch، والرئيس التنفيذي للمحتوى، والرئيس التنفيذي للإيرادات، إنهم سيغادرون الشركة.

وهذه ليست الجولة الأولى من عمليات تسريح العمال التي كان على المنصة المملوكة لشركة أمازون تحملها. وفي شهر مارس، قال الرئيس التنفيذي لشركة Twitch، توم كلانسي، إن الشركة ستسرح حوالي 400 عامل.

وكتب كلانسي في منشور على مدونة الشركة حينها: "مثل العديد من الشركات، تأثرت أعمالنا ببيئة الاقتصاد الكلي الحالية، ولم يواكب نمو المستخدمين والإيرادات توقعاتنا"، وتابع: "من أجل إدارة أعمالنا بشكل مستدام، اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية بتقليص حجم القوى العاملة لدينا".

لقد شكل تباطؤ البيئة الاقتصادية تحديًا لشركات التكنولوجيا الأخرى أيضًا، وقد مرت شركة Spotify العملاقة لبث الموسيقى بثلاث جولات من عمليات تسريح العمال العام الماضي، بينما قالت شركة تشغيل السوق عبر الإنترنت Etsy في ديسمبر إنها ستستغني عن 11٪ من عمالها.