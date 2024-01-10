شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبيرج: منصة البث Twitch تعتزم تسريح 35% من الموظفين والان مع تفاصيل الخبر
وتأتي تخفيضات الوظائف بعد سلسلة من الاستقالات التنفيذية في نهاية عام 2023، فمنذ نوفمبر، قال كبير مسؤولي العملاء في Twitch، والرئيس التنفيذي للمحتوى، والرئيس التنفيذي للإيرادات، إنهم سيغادرون الشركة.
وكتب كلانسي في منشور على مدونة الشركة حينها: "مثل العديد من الشركات، تأثرت أعمالنا ببيئة الاقتصاد الكلي الحالية، ولم يواكب نمو المستخدمين والإيرادات توقعاتنا"، وتابع: "من أجل إدارة أعمالنا بشكل مستدام، اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية بتقليص حجم القوى العاملة لدينا".
لقد شكل تباطؤ البيئة الاقتصادية تحديًا لشركات التكنولوجيا الأخرى أيضًا، وقد مرت شركة Spotify العملاقة لبث الموسيقى بثلاث جولات من عمليات تسريح العمال العام الماضي، بينما قالت شركة تشغيل السوق عبر الإنترنت Etsy في ديسمبر إنها ستستغني عن 11٪ من عمالها.
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