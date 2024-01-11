شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق أبل جهاز AirTag 2؟ تعرف على الموعد المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Apple جهاز تعقب العناصر AirTag في أبريل 2021، ولم يتلق الملحق أى تحديثات للأجهزة منذ ذلك الحين، ولكن كانت هناك شائعات حول نموذج جديد.

وفيما يلى أبرز الشائعات حول الموعد المحتمل لإصدار الجيل الثاني من AirTag، بالإضافة إلى الميزات الجديدة المحتملة المتوقعة.

التوقيت

يتوقع كل من محلل سلسلة التوريد لشركة Apple Ming-Chi Kuo ومارك جورمان من بلومبرج أن يتم إصدار AirTag التالي في عام 2025.

وفي أكتوبر 2023، قال كو إن الإنتاج الضخم للجيل الثاني من AirTag قد تم تأجيله من الربع الرابع من عام 2024 حتى وقت ما في عام 2025، لكنه لم يقدم سببًا للتغيير الواضح في الخطط، وردد جورمان هذا الإطار الزمني المنقح في رسالته الإخبارية Power On يوم الأحد الماضي.

وكتب: "فكرت شركة آبل في إطلاق الجيل الثاني من AirTags في عام 2024، لكن قيل لي الآن أنه من غير المرجح أن تصل الإصدارات الجديدة إلى السوق حتى عام 2025".

المميزات

ويعتقد Kuo أن AirTag الجديد سيكون له نوع من التكامل مع سماعة الرأس Vision Pro القادمة من Apple، لكنه لم يشارك أي تفاصيل محددة.

ويتوقع جورمان أن تحتوي AirTag الجديدة على شريحة لاسلكية مطورة، لكنه لم يوضح ما يعنيه ذلك. من الممكن أن يتم تحديث AirTag باستخدام شريحة Urtla Wideband من الجيل الثاني التي ظهرت لأول مرة في جميع طرازات iPhone 15 العام الماضي، مما يمهد الطريق لتحسين دقة الموقع لتتبع العناصر.