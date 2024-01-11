شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض مكانس ومماسح روبوتية فى معرض CES 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالمكانس الكهربائية والمماسح الروبوتية، تستخدم معظم الموديلات إحدى طريقتين لتنظيف الأرضيات - لوحة ممسحة اهتزازية أو وسادات ممسحة دوارة، لكن أحدى الشركات ابتكرت شيء مختلف قليلاً هذا العام، وكشفت عن مكنسة كهربائية روبوتية وغسالة الأرضيات في معرض CES 2024، والتي تستخدم تصميمًا مبتكرًا جديدًا لممسحة الحزام.

يتميز نظام التطهير المسمى RollRenew بممسحة حزام ركوب الدراجات، وخزان مياه مزدوج، وخمس فوهات مياه، عندما يقوم الروبوت بتمرير ممسحته على أرضياتك، ستقوم الفوهات برش الماء بشكل مستمر، وتنظيف البقع وامتصاص الانسكابات، يتم بعد ذلك تنظيف الجزء المتسخ من الممسحة بواسطة مكشطة موجودة أسفل الروبوت، مما يدفع المياه المتسخة إلى خزان مياه الصرف الصحي.

وفقا لتقرير Digitartlends فإن هذا التصميم لا يضمن فقط عدم ترك مياه زائدة على أرضياتك بعد دورة التنظيف، ولكنه يمنع الروبوت من الاستمرار فى مسح الأوساخ على بكراته - وهي مشكلة غالبًا ما تظهر مع ألواح التطهير القياسية والوسادات الدوارة.

ويحتوى نظام المسح RollRenew على الكثير من الميزات المفيدة الأخرى، يتضمن ذلك قاعدة توصيل لتجميع المياه المتسخة وغسل الممسحة وإعادة ملء خزانات المياه وإفراغ سلة المهملات.

يمكنها أيضًا إضافة منظف وتجفيف الممسحة، مما يزيل العديد من نقاط الضغط اليدوية على مجموعات المكنسة الكهربائية والممسحة الآلية الأخرى، كما يعد خزان سلة المهملات المدمج نقطة بيع كبيرة، حيث يمكنه جمع ما يصل إلى 75 يومًا من الحطام قبل الحاجة إلى الاستبدال.