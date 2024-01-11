شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض مكانس ومماسح روبوتية فى معرض CES 2024 والان مع تفاصيل الخبر
يتميز نظام التطهير المسمى RollRenew بممسحة حزام ركوب الدراجات، وخزان مياه مزدوج، وخمس فوهات مياه، عندما يقوم الروبوت بتمرير ممسحته على أرضياتك، ستقوم الفوهات برش الماء بشكل مستمر، وتنظيف البقع وامتصاص الانسكابات، يتم بعد ذلك تنظيف الجزء المتسخ من الممسحة بواسطة مكشطة موجودة أسفل الروبوت، مما يدفع المياه المتسخة إلى خزان مياه الصرف الصحي.
وفقا لتقرير Digitartlends فإن هذا التصميم لا يضمن فقط عدم ترك مياه زائدة على أرضياتك بعد دورة التنظيف، ولكنه يمنع الروبوت من الاستمرار فى مسح الأوساخ على بكراته - وهي مشكلة غالبًا ما تظهر مع ألواح التطهير القياسية والوسادات الدوارة.
ويحتوى نظام المسح RollRenew على الكثير من الميزات المفيدة الأخرى، يتضمن ذلك قاعدة توصيل لتجميع المياه المتسخة وغسل الممسحة وإعادة ملء خزانات المياه وإفراغ سلة المهملات.
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