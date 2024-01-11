تكنولوجيا: الجيل التالي من سماعات الأذن MEMS سيوفر صوت الجهير #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حين أن برامج تشغيل MEMS قد تكون الشيء الكبير التالي في سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، إلا أن النماذج الأولى التي تحتوي على مكونات الحالة الصلبة لا تزال تتطلب إعدادًا هجينًا.

تعمل هذه المنتجات على إقران سماعات MEMS بمحرك ديناميكي لضمان أداء الصوت الجهير المناسب.

يُطلق على برنامج التشغيل الحالي من شركة xMEMS، وهي شركة مقرها كاليفورنيا تقوم بتطوير المكونات الصوتية، اسم Cowell وهو متوفر بالفعل في سماعات الأذن من أمثال Creative وNoble Audio.

ويُطلق على برنامج تشغيل MEMS من الجيل التالي اسم Cypress، وعلى الرغم من أنه لن يصل إلى منتجات جديدة حتىعام 2025، إلا أنه مع Cowell، هناك صوت جهير، ولكنه خافت ويتم التركيز على الارتفاعات والمتوسطات.

يبدو الأمر رائعًا، في كل من المنتجات الكاملة والتصميمات المرجعية، حيث يقدم مستويات عالية ومتوسطة كاملة ووضوحًا رائعًا.

ومع وجود Cypress وحده، هناك غطاء من النغمات المنخفضة الدافئة والهادئة التي تملأ المسرح الصوتي حقًا. سيكون هذا بمثابة تحسين هائل لما تستطيع برامج تشغيل MEMS القيام به لسماعات الأذن اللاسلكية.

وأوضح نائب رئيس التسويق مايك هاوسهولدر: “لقد انتقلنا إلى مبدأ الصوت من الموجات فوق الصوتية حيث لدينا تعديل وإزالة التشكيل بالموجات فوق الصوتية لتوفير ضغط منخفض التردد أكبر بنسبة 30 إلى 40 مرة لتوليد مقاومة للضوضاء لسماعات الأذن، مع الاستمرار في تقديم جميع فوائد مكبرات الصوت ذات الحالة الصلبة لدينا.”

في الواقع، كانت استجابة الجهير الأعلى بمقدار 30 إلى 40 مرة واضحة بوضوح عند استخدام تصميم Cypress المرجعي.

وكان النموذج الأولي تم تصميمه لعرض برامج تشغيل MEMS بمفردها، بدون هذا المحرك الديناميكي الثانوي الذي تتطلبه النماذج اللاسلكية الحقيقية اليوم للحصول على صوت جهير النتائج هي الوضوح الأصلي الذي تتوقعه في إرسال السماعات.

توفر برامج تشغيل MEMS مجموعة من المزايا مقارنة بمكبرات الصوت الملفوفة والتي من المفترض أن تؤدي جميعها إلى تحسين جودة الصوت في سماعات الأذن الخاصة بك.

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