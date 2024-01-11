تكنولوجيا: MSI تطلق شاشات MAG 271QPX وMPG 271QRX بتقنية QD-OLED ومعدل تحديث 360 Hz في فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت MSI في فعاليات معرض لاس فيجاس لهذا العام شاشات MAG 271QPX وMPG 271QRX المميزة بتقنية QD-OLED، ونفس التصميم.

كانت شركة MSI قد كشفت عن جيل جديد من الشاشات بتقنية QD-OLED في شهر نوفمبر الماضي، ولقد إستعرضت MSI في فعاليات معرض CES الشاشات الجديدة التي تشمل:

شاشة MAG 321UPX QD-OLED

شاشة MPG 321URX QD-OLED

شاشة MAG 341CQP QD-OLED

شاشة MPG 491CQP QD-OLED

وترتكز شاشات MAG 271QPX QD-OLED وMPG 271QRX على تقنية QD-OLED وحجم 27 إنش، بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، كما تتميز الشاشات بدعم معدل تحديث 360 Hz، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG، مع تغطية من ألوان Adobe RGB بنسبة 98%، وبمعايير ألوان DCI-P3 بنسبة 99.1%، ومعايير ألوان DCI-P3 بنسبة 138.4%.

كما تؤكد MSI على أن الشاشات تأتي نسبة سطوع 250 nit، وتدعم الشاشات معايير VESA DisplayHDR True Black 400، لسطوع يصل إلى 400 nit.

وتختلف شاشات MAG 271QPX QD-OLED وMPG 271QRX QD-OLED في المنافذ المقدمة في كل شاشة، حيث تضم الشاشات اثنان من منافذ HDMI 2.1، مع منفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB C لدعم نمط DisplayPort Alt.

ويدعم منفذ USB C في شاشة MAG 271QPX QD-OLED توصيل طاقة بقدرة 15 W، بينما يدعم منفذ USB C في شاشة MPG 271QRX QD-OLED قدرة 90W.

كما تضم شاشة MPG 271QRX QD-OLED عدد 2 من منافذ USB 2.0 فئة A، ومنفذ USB 2.0 فئة B، ومن المقرر أن تكشف MSI لاحقاً عن سعر الشاشات وموعد توفرها في الأسواق.

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