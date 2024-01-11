تكنولوجيا: هيونداي تعرض التاكسي الجوي المحدث S-A2 في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة هيونداي مفهومها الجديد للتاكسي الجوي، S-A2، في معرض CES 2024 في لاس فيغاس.

تعد سيارة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) بمثابة متابعة لنموذج S-A1 الذي قدمته في نفس الحدث في عام 2020. ولا تزال هيونداي تتصور أن S-A2 هو حل النقل اليومي للمناطق الحضرية، وهو الحل الذي يمكن نقل الركاب من النقطة أ إلى النقطة ب بسرعة أكبر بكثير مما لو كانوا يسافرون بالسيارة أو الحافلة وكان عليهم التعامل مع حركة المرور.

تبلغ سرعة إبحار S-A2 120 ميلاً في الساعة عند الوصول إلى ارتفاع 1500 قدم وقد تم تصميمها للطيران في رحلات قصيرة تتراوح بين 25 إلى 40 ميلاً.

تحتوي الطائرة على ثمانية دوارات وبنية دفع كهربائي تقول الشركة إنها يمكن أن تعمل “بهدوء مثل غسالة الأطباق” على عكس المروحيات التقليدية الصاخبة.

ومن الداخل، تحتوي السيارة على مقاعد للطيار وأربعة ركاب، ولها إضاءة توفر إشارات مرئية، مثل مكان الدخول والخروج.

لأغراض السلامة، فهي تحتوي على الكثير من المكونات الزائدة عن الحاجة، مثل مجموعة نقل الحركة وأدوات التحكم في الطيران، والتي يمكن أن تتولى المسؤولية في حالة تعطل المكونات الرئيسية.

تأمل شركة التنقل الجوي Supernal التابعة لشركة هيونداي في تحقيق مستويات سلامة الطيران التجاري ودخول السوق بسيارة eVTOL بحلول عام 2028.

وقد نرى إصدارات مستقبلية من هذا المفهوم في أحداث CES القادمة قبل ذلك العام، أو بعد ذلك، إذا اضطرت الشركة إلى ذلك ضبط الجدول الزمني لها.

وعندما تصل Supernal إلى السوق، فإنها تعتزم استخدام قدرات الإنتاج الضخم لشركة هيونداي لتصنيع سيارات eVTOL الخاصة بها والتأكد من أن أعمالها فعالة من حيث التكلفة.

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