تكنولوجيا: ‏Garmin تُصدر أول ساعات ذكية جديدة لعام 2024 بستة أشكال #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Garmin عام 2024 بإصدار Lily 2، وهو أول إصلاح شامل لها لسلسلة Lily منذ ظهورها لأول مرة في عام 2021.

كمرجع، قدمت Garmin خيارات ألوان Lily Classic Edition وSport Edition الجديدة في العام الماضي. أما بالنسبة لسلسلة Lily 2، فقد شاركت Garmin نفسها صورة لإصدار واحد في مطلع العام، بعد أقل من شهر من ظهور الأسعار والمواصفات في المملكة المتحدة عبر الإنترنت.

كما هو متوقع، تعد Lily 2 أغلى قليلاً من الاصدار السابق، والذي بدأ بسعر 199.99 دولارًا في الولايات المتحدة.

لم تحافظ Garmin على فجوة قدرها 50 دولارًا بين الإصدارين الرياضي والكلاسيكي أيضًا. بدلاً من ذلك، يبدأ سعر Lily 2 من 249.99 دولارًا أمريكيًا مع حزام من السيليكون ويرتفع إلى 279.99 دولارًا أمريكيًا مع حزام من القماش مثل Lily 2 Classic أو 299.99 دولارًا أمريكيًا مع حزام جلدي.

بشكل أساسي، تقدم جميع وحدات SKU نفس الأجهزة الأساسية، والتي تتضمن حافظات الساعات المعدنية والشاشات المخفية وما يصل إلى خمسة أيام من عمر البطارية في وضع الساعة الذكية.

ومع ذلك، فإن Lily 2 Classic فقط هي التي تدعم Garmin Pay للمدفوعات غير التلامسية. بالإضافة إلى ذلك، قامت Garmin بتضمين مستشعر معدل ضربات القلب المحدث ضمن الجيل الثاني من ساعات Lily الذكية، بالإضافة إلى المزيد من أوضاع اللياقة البدنية وتصميم جديد يدعم أحزمة الساعة مقاس 14 ملم.

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