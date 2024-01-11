تكنولوجيا: قد تصبح شواحن السيارات الكهربائية التي تحمل شعارات MSI شيئًا كبيرًا هذا العام #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - افتتحت MSI بنجاح معرضها للإلكترونيات في مركز معارض Venetian؛ ومع ذلك، لدى الشركة المصنعة تثبيت آخر لمعرض CES 2024 لتقنياتها الذكية الأقل صلة بالحواسب.

ويشمل ذلك مسجل فيديو رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي جديد، وهو نظام مراقبة للسائق يهدف إلى منع القيادة الخطرة عن طريق التحقق من الأحداث الخطرة المحتملة، بما في ذلك علامات التعب، في الوقت الفعلي.

يقوم MSI Al Box بنفس الشيء تقريبًا بالنسبة للأشياء والأشخاص والسيارات الأخرى، للمساعدة في منع وقوع الحوادث.

يستعرض معرض Westgate أيضًا أحدث أجهزة الحواسب الصناعية الذكية فائقة النحافة MS-C903 و MS-C902 من مصنعي المعدات الأصلية المزودة بمعالجات Tiger Lake-UP3 و Alder Lake-P U-series على التوالي لحالات الاستخدام والإعدادات مثل اللوحات الإعلانية الذكية ومحاور الذكاء الاصطناعي للأشياء الصناعية.

ومع ذلك، قد يكون الحاضرون مهتمين أكثر بشواحن السيارات الكهربائية الجديدة التي يمكن أن تتناسب بشكل أفضل مع الحاسب المحمول الجديد Raider GE78.

قد تناسب إصدارات Premium أو إصدارات الذكاء الاصطناعي لمجموعة Eco Series الجديدة الوصف بشكل أفضل، فهي مجهزة بالتطبيقات والسحابة ودعم RFID ورمز الاستجابة السريعة للسماح بالوصول إلى NACS أو الشحن من النوع الأمريكي 1 SAE J1772 أو الشحن الأوروبي من النوع 2 IEC-62196.

يتم تسهيل هذه المواصفات من خلال شاشات بحجم 7 بوصة معززة بميزات مثل المستشعر الضوئي للوحة الترخيص المدعم بالذكاء الاصطناعي.

وبدلاً من ذلك، انضم إليهم شواحن Eco Life وEco Premium في CES 2024، والتي تحتوي أيضًا على أنظمة إدارة الطاقة (EMS) من MSI، على الرغم من أن إنتاجها ثلاثي المراحل محدد بـ 22 كيلووات (كيلوواط).

بشكل عام، ربما يكون هذا هو العام الذي قد نرى فيه المزيد من شعارات MSI على التكنولوجيا الذكية خارج دار الألعاب.

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