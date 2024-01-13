تكنولوجيا: جهاز MSI Creator M16 HX يأتي بمعالج Core i9-14900HX وكرت شاشة RTX 4070 في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت MSI جيل جديد من أجهزة “Creator” التي تضمنت إصدار MSI Creator M16 HX، ولقد انطلق هذا الإصدار في معرض CES 2024 بمعالج Core i9-14900HX وكرت شاشة RTX 4070 في أعلى نموذج.

يأتي إصدار MSI Creator M16 HX الجديد بترقية إلى الجيل 14 من معالجات إنتل Lake-HX، ويضم الجهاز معالج Intel Core i9-14900HX، وإختيارات في كرت الشاشة بين RTX 4050، وRTX 4060، وRTX 4070، وذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، مع سعة تخزين PCIe Gen5 SSD.

كما يأتي Creator M16 HX بشاشة IPS بحجم 16 إنش، وجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 240 Hz، أيضاً تدعم الشاشة تغطية ألوان DCI-P3.

وينطلق Creator M16 HX دون منافذ Thunderbolt 4، حيث يضم الجهاز منفذ USB 3.2 Gen1 Type-C، مع مخرج DisplayPort، وأخر لتوصيل الطاقة.

كما يدعم M16 HX الإتصال عبر Gigabit Ethernet، وتقنية Wi-Fi 6E، ويتميز الجهاز بقدرة بطارية 65 WHr، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن موعد إطلاق هذا الإصدار للأسواق والسعر لاحقاً.

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