تكنولوجيا: MSI تطلق جيل جديد من أجهزة الألعاب المتوسطة MSI Sword 16 وSword 17 HX في #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MSI هذا العام عن إصدارات جديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب في الفئة المتوسطة، والتي تتضمن MSI Sword 16 وSword 17 HX.

تنوعت منتجات MSI التي كُشِف عنها في معرض CES 2024 والتي إختلفت بين أجهزة حاسب مخصصة للألعاب من الفئة المميزة، أو حافظات بتصميم مبتكر، إلى جانب أجهزة الحاسب الدفتري، وأيضاً أجهزة الحاسب المكتبي.

ولقد تضمن إعلانات MSI أجهزة الألعاب من الفئة المتوسطة MSI Sword 16، وSword 17 HX، التي تميزت بالجيل 14 من معالجات إنتل الذي يشمل معالج Core i7-14700HX في أعلى نموذج، والذي يتميز بعدد 8 من أنوية P و12 من أنوية E.

وتضم الأجهزة شاشات IPS، بأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 240 Hz، كما تتوافق أجهزة Sword 16 HX وSword 17 HX في الكثير من التكوينات الداخلية، حيث يدعم الأجهزة الجيل 14 من معالجات إنتل Gen Core i7 HX.

أيضاً تأتي الأجهزة بإختيارات في كرت الشاشة بين GeForce RTX 4050، وGeForce RTX 4060، وGeForce RTX 4070 بقوة 105 W، وسرعة 1980 MHz.

كما تتميز الأجهزة بذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5-5600، بينما يختلف الجهازين في حجم الشاشة، ويأتي الجهازين بأبعاد 16:10.

أيضاً يتميز كلا الإصدارين بجودة عرض QHD+ أو بدقة 2560 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 240 Hz، مع تغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%.

من جانب أخر تتميز الأجهزة بمفتاح MUX، والذي يدعم اللاعبين بتوصيل الشاشة مباشرة بكرت الشاشة بهدف الحصول على أعلى آداء في الجرافيك.

وللإتصال تضم الأجهزة منفذ USB Type-C 3.2 Gen2 مع USB-PD، وثلاثة منافذ USB Type-A 3.2 Gen1، ومنفذ HDMI 2.1 لدفع محتوى 4K بمعدل تحديث 120 Hz، أو دقة 8K بمعدل تحديث 60 Hz، كما تضم الأجهزة منفذ RJ45 ethernet.

وتتميز الأجهزة بلوحة مفاتيح تتضمن 24 جزء من إضاءة RGB، مع شعار MSI لامع، ويتميز Sword 16 بسمك 27.7مم أو 1.09 إنش، بينما يأتي بوزن 2.3 كجم، كما يتيمز Sword 17 بسمك 27.3 مم أو 1.07 إنش، ووزن 2.8 كجم، ومن المقرر أن تكشف الشركة لاحقاً عن سعر أجهزة Sword الجديدة وموعد توفرها في الأسواق.

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