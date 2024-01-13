تكنولوجيا: Asus تطلق سماعة ROG Cetra Speednova اللاسلكية للألعاب بإستجابة سريعة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت Asus لمجموعتها من الإكسسوارات المخصصة للألعاب سماعة ROG Cetra Speednova اللاسلكية، التي تنطلق بإستجابة سريعة وتصميم يضم إضاءة RGB.

تأتي سماعة ROG Cetra Speednova اللاسلكية بتحديث لسماعة Cetra اللاسلكية المخصصة للألعاب مع بعض المميزات الجديدة.

وتدعم Asus الإصدار الجديد بإتصال بتردد 2.4 GHz، وترتكز السماعة على جهاز مستقبل “Speednova” الذي يعزز الإستجابة السريعة في الألعاب، بينما يدعم تردد 2.4 GHz الحصول على صوتيات بمعايير “hi-res”، بعمق 24بت بسرعة 96 kHz، ودعم تشفير LC3+.

كما تأتي سماعة ROG Cetra Speednova بتقنية “Dirac Opteo” مدمجة، مع DSP لتحسين جودة الصوتيات، وتدعم السماعة ميزة الإتصال المتعدد الهجين، حيث يمكن أن تتصل السماعة بجهاز عبر البلوتوث والأخر عبر شبكة لاسلكية بتردد 2.4 GHz.

أيضاً تأتي السماعة بميزة إلغاء الضوضاء التكيفية، وتصل قدرة إلغاء الضوضاء في السماعة إلى 31 dB، كما تأتي بوضع تلقائي لضبط قوة إلغاء الضوضاء وفقاً لمحيط المستخدم.

كما تضم السماعة ميكروفونات “bone conduction” التي تعزز عزل صوت مستخدم السماعة بشكل فعال عن الضوضاء المحيطة، وهي ميزة لدعم اللاعبين أيضاً في الأماكن الصاخبة.

وتدعم Cetra Speednova عمر شحن 46 ساعة في الإتصال عبر البلوتوث، و36 ساعة في الإتصال اللاسلكي بتردد 2.4 GHz.

من جانب أخر يتميز تصميم السماعة بإضاءة ASUS Aura RGB، وتتوفر السماعة بألوان الأبيض والأسود، وتدعم الشحن اللاسلكي، وتدعم معايير IPX4، ومن المقرر أن تتوفر السماعة في الأسواق في نهاية الربع الأول من 2024 على أن تكشف Asus عن السعر لاحقاً.

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