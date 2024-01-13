تكنولوجيا: جهاز Aroma Shooter Wearable يقوم بانبعاث الروائح أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إحدى الاشياء المفقودة في عالم الواقع الافتراضي هي الرائحة، ولكن في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، عرضت شركة Aromajoin اليابانية الناشئة جهازًا يمكن ارتداؤه يقوم بانبعاث روائح.

يُطلق على الجهاز الحزام اسم Aroma Shooter Wearable، ويحتوي على ستة روائح قابلة للاستبدال، ويتم التحكم فيها بواسطة جهاز محمول أو حاسب شخصي عبر Bluetooth أو Wi-Fi أو

USB. لا يزال المنتج في أيامه الأولى، وتستهدف الشركة المطورين والعملاء التجاريين، الذين يمكنهم الاختيار من مجموعة تضم “مئات” الروائح، أو حتى روائح مخصصة من ماركات العطور لتناسب احتياجاتهم. .

وفي العرض التوضيحي الذي قدمته Aromajoin، تمت برمجة تطبيق مشغل فيديو للتنقل بين تلك الروائح الستة؛ الخزامى والتوت والشامبو والكراميل والدخان والعشب الطازج، لتتناسب مع المشاهد الستة في المقطع القصير.

لم يكن لدى Aromajoin سوى عرض توضيحي واحد في متناول اليد، لكن التطبيق أظهر كيف يمكن للاشخاص برمجة أي مقطع فيديو لتفعيل روائح معينة. إذ يمكنك الحصول على روائح متعددة في أي وقت. كما يمكنك أيضًا ضبط شدة كل رائحة.

أما بالنسبة لطوق العنق نفسه، فهو يزن حوالي 300 جرام. وتخطط Aromajoin لإطلاق Aroma Shooter Wearable عبر التمويل الجماعي في شهر مايو المقبل، ومن المتوقع أن يتم شحنه بحلول نهاية هذا العام.

ويبلغ السعر المستهدف للجهاز حوالي 350 دولارًا، ومن المرجح أن تكلف كل رائحة حوالي 30 دولارًا. ومن المفترض أن تدوم كل رائحة حوالي 3000 جرعة أو ما يصل إلى ثلاثة أشهر، على الرغم من أن هذا يعتمد على كثافة وطبيعة كل خليط.

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