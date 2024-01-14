تكنولوجيا: جوجل ستقوم بإزالة 17 ميزة من المساعد الذكي خلال الأسابيع المقبلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف يحصل مساعد جوجل على بعض التغييرات. ففي منشور مدونة حديث، أعلنت جوجل أنها ستقوم بإزالة 17 ميزة من المساعد اعتبارًا من 26 يناير.

وتقول الشركة إن هذا يهدف إلى تحسين “جودة وموثوقية” الخدمة، مما يجعل “استخدام المساعد عبر الأجهزة أسهل“.

واعتبارًا من 26 يناير، إذا حاولت استخدام أي من الميزات الـ 17 التي تم إزالتها، فستتلقى إشعارًا بأنها لم تعد متوفرة.

ستتم إزالة معظم هذه الميزات بالكامل بحلول 26 فبراير، وفقًا لما أورده تقرير 9to5Google.



وفيما يلي القائمة الكاملة لما سيتم إزالته:

التحكم في الكتب الصوتية على كتب Google Play عن طريق الصوت أصبح خارج الخدمة . لا يزال بإمكانك إرسالها من هاتفك المحمول .

لن يكون بإمكانك إدارة كتب الطبخ على مساعد جوجل .

لن يكون بإمكانك ضبط الوسائط أو الموسيقى أو إنذارات الراديو على أجهزة مساعد جوجل . وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء روتين مخصص أو استخدام منبه قياسي .

ستصبح إدارة ساعة الإيقاف على الشاشات الذكية ومكبرات الصوت شيئًا من الماضي .

لن يكون الاتصال الصوتي بجهاز ما أو البث إلى مجموعة Google Family Group أمرًا محظورًا . ومع ذلك، يمكنك البث إلى الأجهزة الموجودة داخل منزلك .

لن يكون إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الفيديو أو الرسائل الصوتية بصوتك خيارًا بعد الآن . ومع ذلك، لا يزال بإمكانك إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية .

لن يكون بإمكانك السؤال عن معلومات الاتصال .

لن يعد هناك مشغل تطبيقات في وضع القيادة لمساعد جوجل على خرائط جوجل للرسائل والمكالمات . ومع ذلك، يمكنك استخدام التحكم الصوتي على خرائط جوجل بنفس الطريقة .

سيكون التحكم الصوتي للأنشطة غير متاح لأجهزة Fitbit Sense و Versa 3. وبدلاً من ذلك، سيتعين عليك استخدام الأزرار الموجودة على جهازك للتحكم في النشاط .

لن تعرض المكالمات الواردة من مكبرات الصوت والشاشات الذكية معرف المتصل إلا إذا كنت تستخدم Duo.

سيتم إلغاء التحقق الصوتي من مسارات السفر الشخصية . ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الاستفسار عن حالة الرحلة .

لن يتم دعم الإجراءات الصوتية مثل إرسال المدفوعات أو إجراء الحجوزات أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي .

المصدر

اعلان





