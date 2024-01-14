تكنولوجيا: تسريب قائمة وحدة تحكم DualSense الجديدة مع عمر بطارية مضاعف عبر الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير القائمة المنشورة على موقع Best Buy الكندي إلى أن نسخة جديدة ومحسنة من وحدة التحكم DualSense الخاصة بجهاز PlayStation 5 ستتوفر قريبًا.

وأظهرت القائمة، التي تمت إزالتها على الفور، وحدة تحكم تشبه وحدة التحكم DualSense الحالية.

تظل المواصفات الأخرى كما هي في الطراز الحالي، بما في ذلك ردود الفعل اللمسية والمشغلات التكيفية والميكروفون المدمج ومقبس سماعة الرأس. وتشير القائمة إلى سعر قدره 89.99 دولارًا كنديًا، ولكن تم تضمين حامل الشحن.

ومع ذلك، أعلنت القائمة عن وحدة تحكم DualSense الجديدة بوزن أخف (280 جرامًا مقابل 360 جرامًا)، والأكثر لفتًا للنظر، تحسين عمر البطارية.

ضع في اعتبارك أن القائمة أعلنت فقط عن وحدة التحكم DualSense الجديدة على أنها تتمتع بعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة، لذا تعامل مع هذه الأخبار بقدر كبير من الشك.

إذا قامت شركة Sony بالفعل بإصدار وحدة تحكم DualSense محدثة، فإن تحسين عمر البطارية من شأنه أن يعالج إحدى الشكاوى الأكثر شيوعًا من لاعبي Sony.

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