شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز غريب يتيح لك التحكم فى أجهزة الكمبيوتر باستخدام لسانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر جهاز غريب مطاطي في مؤتمر التكنولوجيا الجارى 2024 CES في لاس فيجاس، والذي يسمح لك بالتحكم في الأجهزة من خلال حركة لسانك فقط، وهذا يشمل أجهزة الكمبيوتر، حيث إن شركة Augmental، الشركة التي صنعت التقنية، كشفت عن جهاز MouthPad لأول مرة في العام الماضي، ولكن تم عرضه في معرض CES هذا الأسبوع.



الجهاز الجديد

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم وضع الجهاز فى الفم، ويمكن مزامنته عبر البلوتوث مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وبمجرد توصيل الجهاز، يمكنك بعد ذلك التحكم فيه بلسانك.

تحول لوحة الفم الموجودة موضع اللسان مع الضغط على إجراءات المؤشر، عن طريق معالجة الإشارات من خلال خوارزمية التعلم الآلي داخل معالجها، ويتم إرسال الأوامر عبر البلوتوث إلى الجهاز المتصل، وترجمتها إلى حركات المؤشر والضغطات.



جهاز التحكم باللسان

تمكن أحد موظفي شركة Augmental من الانتقال في خرائط Google على هاتفه، باستخدام حركات اللسان الدقيقة فقط، مضيفا "نحن لا نعيد اختراع فأرة الكمبيوتر فحسب، بل نعيد صياغة التجربة الإنسانية".

وبينما تم تصميم لوحة الفم في الأصل للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي والتحكم المحدود في اليد، تقول شركة Augmental إن نطاقها يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحالات.



شريحة اللسان

وأضافت الشركة: "الهدف هو توسيع نطاق لوحة الفم بحيث يمكن استخدامها من قبل أكبر عدد ممكن من الجمهور، مما يسمح للأشخاص بتنفيذ المهام اليومية بدون استخدام اليدين والاستمتاع بالتحكم الرقمي بسهولة واستقلالية أكبر".