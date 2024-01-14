شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يحلون لغز موت 3 ملايين نحلة خلال 24 ساعة فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مربو النحل في موقع شمال سان دييغو بالصدمة لرؤية أكوام من نحل العسل الميت متناثرة في الفناء وآخرون يدورون في دوامات ليلقوا حتفهم، وأدى هذا الاكتشاف إلى إجراء تحقيق أجراه خبراء في وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، والذي توصل إلى أن المستعمرة تعرضت لجرعة مميتة مزدوجة من السم المستخدم كمبيد للنمل الأبيض المحظور استخدامه في الهواء الطلق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مات ما يقرب من ثلاثة ملايين نحلة بين عشية وضحاها في محمية كاليفورنيا، ومن غير المعروف كيف ابتلع النحل المادة الكيميائية السامة، لكن الموظفين اشتبهوا في وجود تدخل مقصود بسبب عدم وجود مزارع وبساتين في المنطقة تستخدم السم.



موت النحل

"يدخل قدر كبير من الحب ولسعات النحل في عمليات إنقاذ النحل وإعادة تأهيلهم صحيًا"، هذا ما شاركه الفريق في المنحل على صفحة GoFundMe التي تم إعدادها للنحل، والتي تجاوزت هدفها البالغ 10000 دولار.

كان حدث التسمم هذا مدمرًا جدًا للتجربة، لا يمكنك أن تتخيل كم هو محزن ليس فقط رؤية الكثير من النحل الذي تهتم بها يموت في وقت واحد ولكن أيضًا مشاهدته وهم يعانون في دوامة الموت على مدار عدة أيام.

وأصدرت وزارة الزراعة الأمريكية نتائجها هذا الشهر، وكشفت أن فيبرونيل هو سبب الوفيات.

ويعد الفبرونيل هو مبيد حشري يعطل الجهاز العصبي المركزي للحشرة، وهو محظور استخدامه في الزراعة والمناطق الطبيعية.

وقال دومينيك بيك، الذي يعمل في الملجأ: "نشتبه في وجود عمل خبيث لأن جميع البساتين القريبة لم يتم الإبلاغ عن استخدام فيبرونيل".

وأضاف: "يبدو أنها موجهة نحونا.. لا يمكننا أن نقول ذلك على وجه اليقين، لكننا نخرج من المنطقة لنكون آمنين".

وهذا السم سام أيضًا للإنسان؛ حيث يسبب التعرق والغثيان والقيء والصداع وآلام البطن والدوخة والنوبات.