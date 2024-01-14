شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات ذكية تتبع إشارات دماغك وتحسن انتباهك فى معرض CES والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر جهاز جديد يمكن وضعه على جسمك لتتبع حالة دماغك لأول مرة في معرض CES في لاس فيجاس، ولكن على عكس تلك التي يتم ارتداؤها على المعصم، فإن هذا الجهاز يوضع على وجهك ويتتبع وظائف المخ.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُطلق على الجهاز القابل للارتداء اسم MindLink Air، وهو عبارة عن زوج من النظارات التي تدعي أنها تعمل على تحسين انتباه المستخدم طوال اليوم وزيادة الوقت الذي يقضيه في "حالة التدفق" شديدة التركيز.



النظارة الجديدة

وبينما تم تصميم MindLink Air لزيادة الانتباه، تعتقد الشركة أن تقنية تتبع العين يمكن أن تساعد أيضًا في اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض الدماغ.

وقد توصلت العديد من الدراسات إلى أن حركات العين قد تتباطأ مع التدهور المعرفي، وتعتقد الشركة أن جهازها القابل للارتداء والذي تبلغ تكلفته 600 دولار يمكنه اكتشاف هذه التغييرات الطفيفة خلال أشهر فقط من الاستخدام.

وقال نيل ساركار، الرئيس التنفيذي لشركة MindLink Air: "كلما تمكنت من اكتشافه في وقت مبكر، زادت احتمالية نجاح الإجراءات الوقائية بالفعل".

وقال ساكار إنه على مدى أشهر وسنوات من الاستخدام، يمكن للنظارات أن تشير إلى تغييرات طفيفة في عينيك مع مرور الوقت وتثير إنذارات مبكرة بشأن الخرف أو النوبات أو أمراض الدماغ الأخرى، على سبيل المثال، إذا استمرت عيناك في النظر إلى الكلمات لمدة 15 مللي ثانية أثناء القراءة، فقد يكون ذلك علامة تحذير مبكرة جدًا على التدهور المعرفي.

وتحقق MindLink Air ذلك من خلال رسم خرائط لعينيك وتتبعها باستخدام ستة أجهزة استشعار أثناء ارتداء النظارات.