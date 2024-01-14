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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرحاض ذكى يعمل بإشارة يدك وصوت أليكسا بتكلفة 10 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر
مرحاض ذكى
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عرضت الشركة خيارًا أقل تكلفة، وهو بيديه PureWash E930 الذي تبلغ قيمته 1200 دولار والذي يتصل بالإنترنت في منزلك ويتميز بالتحكم الصوتي.
يبدو أن Veil هو نجم العرض مع مجموعة من الميزات نمط رش قابل للتعديل، وضغط الماء، وخيار الرش النابض؛ الماء الساخن، وتجفيف الهواء الدافئ.
كما يوجد مزيل الروائح الكريهة التلقائي والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ الإنارة بالصمام المضيء؛ ومقعد يفتح ويغلق بإشارة من يدك.
ويمكن التحكم في هذه الميزات من خلال شاشة تعمل باللمس يتم تثبيتها على الحائط، ولكن هذا المرحاض يحتوي أيضًا على بعض الميزات التلقائية.
المرحاض الذكى المميز بقيمة 10 آلاف دولار
ويبدأ بسحب الهواء من الوعاء من خلال مرشح الكربون للتخلص من الروائح بشكل استباقي، وبمجرد الانتهاء، يمكنك اختيار تدفق جزئي أو كامل.
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