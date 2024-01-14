شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف عيب فى شاحنة تسلا Cybertruck بعد قيادتها لمسافة 50 ميلًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإبلاغ عن العيب الأول الذي يتم اكتشافه في شاحنة تسلا Cybertruck، حيث تم تسليمها حديثًا بعد أكثر من شهر بقليل من إطلاق إيلون ماسك رسميًا للشاحنة المستقبلية، حيث شارك المالك مراجعة لشاحنة تسلا Tesla EV المستقبلية، وكشف عن بعض الألواح المنحرفة على السطح الخارجي بالقرب من نهاية الشاحنة، وأن التحكم في إشارة الانعطاف اليمنى به خلل بعض الشيء.



إشارة السيارة ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال المالك، إنهم لاحظوا المشكلات بعد ركوب السيارة الجديدة لمسافة 50 ميلاً محليًا. كانت مراقبة الجودة مشكلة طويلة الأمد فيما يخص سيارات ماسك، وأعطى مالك Cybertruck للتصميم العام علامة "A-" بسبب المشكلات التي وجدها ولكنه أعجب بالتوجيه والتسارع. وتم نشر المراجعة على نادي مالكي Cybertruck، حيث شاركوا عدة صور لسيارة Tesla الجديدة.

مشاكل الشاحنة

قال المالك، "لقد أحببت (السكويركل)، على الرغم من أنه صغير جدًا حسب رغبتي، إلا أنه يمكنني أن أريح كلتا يدي في الأعلى بشكل مريح، إن التوجيه سريع الاستجابة للغاية".

وبينما بدا المالك سعيدًا بشرائه، جاءت السيارة تعاني من مشاكل في الهيكل مع الألواح المبطنة من الخارج.

كان من المفترض أن تكون اللوحة متلامسة مع الجسم، ولكن بدلاً من ذلك شوهدت فجوة كبيرة بينهما.

وسلم ماسك مفاتيح Cybertruck الأولى لأصحابها في 30 نوفمبر خلال حدث تم بثه مباشرة في Tesla's Gigafactory في أوستن بتكساس.

ظهر الرئيس التنفيذي في حالة معنوية جيدة وهو يشاهد السيارات الكهربائية المطلية بالفولاذ تتدحرج على خشبة المسرح قبل أن يدعو كل شخص للجلوس في شاحنته الجديدة.

كما أنه بعد لحظات من انتهاء البث المباشر، أجرت Tesla تحديث لموقعها على الويب بأسعار جديدة، مما يوضح أن سعر Cybertuck قد تضاعف تقريبًا من 39,999 دولارًا إلى 60,990 دولارًا.