شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون صينيون يطورون ذكاء اصطناعي يساعد في تفسير سلوك الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق بحثي في معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تكنولوجيا ذكاء اصطناعي تعالج تحديات حاسمة في الكشف الدقيق عن السلوك الاجتماعي للحيوانات.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأحد، أنه يُمكن للتكنولوجيا الجديدة "أطلس السلوك الاجتماعي" التي طورها باحثون من المعهد، تحديد الحيوانات ذات المظهر المماثل بدقة تزيد على 90 بالمائة، ما يلغي الحاجة المسبقة إلى تحديد فئات السلوك الاجتماعي، الأمر الذي قد يساعد في اكتشاف اختلافات جديدة غير محددة في السلوك الاجتماعي للحيوانات.

في السياق.. قال "وي بنج في"، مؤلف الدراسة، التي نشرت مؤخراً في مجلة "Nature Machine Intelligence"، إنه يمكن للخوارزمية الجديدة تجميع حجم كبير من البيانات الجديدة وتدريب النماذج بدقة أعلى، وبالتالي الحصول على نتائج تقديرية أكثر دقة للإيماءات الاجتماعية ثلاثية الأبعاد.

وأضاف أن التكنولوجيا الجديدة مناسبة للقيام بحساب دقيق للموقف الاجتماعي ثلاثي الأبعاد والهوية والوحدات الاجتماعية الدقيقة في الفئران والطيور الأليفة، مع إمكانية التطبيقات عبر الأنواع.