شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقوم بتعديل تصميم زر الإجراء مع استمرار التطوير لجهاز iPhone 16 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير النماذج الأولية الحديثة لجهاز iPhone 16 Pro إلى أن شركة أبل قامت بتعديل تصميم زر الإجراء مرة أخرى، والآن يبدو يشبه إلى حد كبير زر الإجراء الموجود في iPhone 15 Pro، وكانت شركة أبل تتلاعب بحجم وتصميم زر الإجراء لجهاز iPhone 16 Pro‌، ولكن في مرحلة تطوير "Proto2" الأخيرة، تلتزم الشركة بتصميم مجرب وحقيقي، وفقاً لموقع macrumors.

كانت النماذج الأولية المعروفة لـ ‌iPhone 16 Pro‌ تحتوي على زر موحد للصوت وزر إجراء صغير متعدد الأغراض، وكلاهما على الجانب الأيسر، مع زر الطاقة على اليمين، وتم تطوير هذا التصميم في البداية كجزء من Project Bongo، والذي كان محاولة لجلب الأزرار اللمسية إلى ‌iPhone 15 Pro‌ وبينما تم إلغاء المشروع في النهاية بسبب نتائج الاختبار غير المرضية وارتفاع معدلات فشل الأجهزة، فإن أجزاء من تصميم Bongo، وهي زر الصوت الموحد، وجدت طريقها إلى التصميمات المبكرة لـ ‌iPhone 16 Pro‌.

استخدم النموذج الأولي الثاني لجهاز ‌iPhone 16 Pro‌ أيضًا زرًا موحدًا للصوت، لكنه كان يحتوي على زر إجراء أكبر كان قريبًا من حجم أزرار الصوت، ويحتوي هذا النموذج الأولي أيضًا على "زر التقاط" إضافي على الجانب الأيمن أسفل زر الطاقة.

تتميز النماذج الأولية بأزرار صوت منفصلة بدلاً من تصميم الزر الموحد، ومع هذه الوحدات الأحدث، خططت شركة أبل لتضمين زر إجراء سعوي وزر التقاط، وكلاهما متطابقان مع الإطار وتقنية استشعار القوة المميزة.

مع أحدث تصميم "Proto2"، قامت أبل مرة أخرى بتغيير زر الإجراء، تبنت شركة أبل الآن زر إجراء أصغر يعكس زر الإجراء الموجود على ‌iPhone 15 Pro‌، مما أدى إلى التخلص من المظهر الأكبر والمتدفق، وفي حين أنه من غير الواضح حاليًا كيف يؤثر هذا على مستقبل عمل Apple على زر الإجراء السعوي.

على الرغم من أن المعلومات المقدمة هنا تصف بدقة التصميمات الداخلية الحالية، فمن المهم ملاحظة أن تغييرات التصميم الإضافية ممكنة دائمًا، وقد لا تعكس المعلومات المقدمة هنا التصميم النهائي لـ ‌iPhone 16 Pro‌.