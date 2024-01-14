تكنولوجيا: الكشف عن جهاز Chromebook HP Fortis X360 G11 المتين مقاس 14 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Fortis G11 من بين مجموعة كبيرة من أجهزة HP Chromebook التي تم الكشف عنها في 11 يناير 2024.

يعتبر Fortis G11 جهاز Chromebook متين مزود بشاشة مقاس 14 بوصة. وهو يأتي مزودًا بميزات داخلية قوية لتعزيز الإنتاجية. كما انه يوفر الشحن السريع للبطارية.

يتمتع جهاز HP Fortis G11 بمظهر مماثل لجهاز Fortis G10 ويركز على إيجاد حل للطلاب والمكاتب والعاملين في الخطوط الأمامية.

وقد حصل جهاز Chromebook على تصنيف MIL-STD-810 وقد اجتاز مجموعة من اختبارات المتانة بنجاح. ويتمتع هيكل جهاز Fortis G11 Chromebook بتصنيف IP51، كحماية إضافية للجهاز.

علاوةً على ذلك، تتميز شاشة Fortis G11 Chromebook ذات حجم 14 بوصة بأنها واسعة بما يكفي لاستيعاب العديد من المهام الإنتاجية وكذلك لأغراض

تأتي الشاشة التي تعمل باللمس بدقة FHD مع سطوع 250 نتس أو بدقة FHD بدون لمس مع 300 نتس في المتر المربع.

هناك العديد من خيارات الذاكرة العشوائية والتخزين لجهاز Fortis G11 Chromebook تتراوح من 4 جيجابايت LPDDR5-4800 إلى 16 جيجابايت. ويمكن الحصول على ما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة تخزين UFS المدمجة لجهاز Fortis G11 Chromebook.

وفيما يتعلق بالاتصال، يدعم جهاز Fortis G11 Chromebook شبكة WiFi 6E و4G LTE. ويأتي مزودًا بمعالج Intel N-Series ولكن من غير الواضح ما إذا كان N200 أو N95.

علاوةً على ذلك، يأتي Fortis G11 مزودًا بعدة منافذ بما في ذلك USB Type-A 3.2 Gen 1 (x2)، وUSB Type-C 3.2 Gen 1 (x2)، وHDMI 1.4، ومقبس مشترك لسماعات الرأس والميكروفون.

لا توجد تفاصيل حتى الآن حول التوفر العالمي وسعر جهاز Fortis G11 Chromebook في الوقت الحالي.

المصدر

اعلان





