شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكسب آلاف الدولارات شهريًا.. عارضة أزياء افتراضية فى إسبانيا "الأكثر إثارة وشهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى أيتانا لوبيز أكثر من 250 ألف متابع على انستجرام، وتعتبر واحدة من أكثر المؤثرات شهرة ونجاحاً في إسبانيا - لكن لديها سراً محيراً، لا يعرفه الكثيرون.



ورغم أن "الانفلونسر" الشهيرة ذات الشعر الوردي والبشرة الخالية من العيوب، والابتسامة الساحرة والجسد الرياضي، أن تحقق أكثر من 8000 جنيه إسترليني شهريًا من مشاركة الصور من الأحداث، والترويج للمنتجات وصفقات العلامات التجارية - لكنها ليست حقيقية.



حيث أن الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا، وهي عارضة أزياء لوكالة الأزياء الإسبانية The Clueless، هي من ابتكار الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من أن السيرة الذاتية لـ Aitana على انستجرام تقول إنها "مدعومة بالذكاء الاصطناعي"، إلا أن الكثير من الناس لم يشككوا في صحة الشخصية المؤثرة في البداية، وفقًا لديانا نونيز، التي شاركت في تأسيس The Clueless مع Rubén Cruz، وسيتلقى الثنائي العديد من الثناء على مظهرها وكذلك دعوات من الأشخاص الذين يريدون مقابلتها.

وحتى بعد أن اكتشفوا أنها ليست حقيقية، ما زالوا "يعبرون عن حبهم" للمرأة "المقنعة بشكل لا يصدق" التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، حيث استغرق الأمر شهرين وتكلف 3500 جنيه إسترليني لإنشاء مؤثر الذكاء الاصطناعي، الذي يقولون إنه يتمتع بطبيعة "جريئة وحازمة"، ولكن هذا لا يقارن بما تجنيه، حيث يمكنها كسب 900 جنيه إسترليني مقابل مشاركة واحدة على انستجرام فقط.

وفي حديثها إلى The Sun، أوضحت ديانا أن إحدى إيجابيات وجود منشئ رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي هو أن لديه "سيطرة مباشرة على كل جانب"، وهو أمر مفيد في عالم حيث يمكن للمؤثرين أن يكونوا أكثر "صيانة عالية".

وقالت: "عند العمل مع المؤثرين الحقيقيين، غالباً ما تنشأ تحديات تتعلق بالمفاوضات، والمسائل المالية، والمتطلبات الخاصة، والاحتياجات الإضافية. والتعامل مع القضايا والصراعات المتعلقة بالأنا يمكن أن يؤدي إلى تعقيد سير العمل".

ولكن لم يكن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لنجم الذكاء الاصطناعي، حيث تعرضت أيتانا، التي غالبًا ما تظهر بملابس مصممة وملابس بسيطة على الشاطئ، لانتقادات شديدة بسبب الترويج لمنتجات لا يمكن اعتمادها لمظهرها المذهل، ويعتقد البعض أنه يساهم في الضغط الذي تواجهه النساء عندما يتعلق الأمر بتلبية معايير الجمال غير الواقعية.