تكنولوجيا: شاومي تطلق كاميرة المراقبة Xiaomi 360 2K في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي في السوق الهندي عن كاميرة المراقبة Xiaomi 360 2K، التي تتوفر بسعر 40 دولار تقريباً.

انطلقت كاميرة Xiaomi 360 2K الجديدة من شاومي بمستشعر بدقة 3 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6، وتدعم الكاميرة تسجيل الفيديو بجودة عرض FHD بدقة 1920 في 1080 بيكسل، أو بدقة 2304 في 1296 بيكسل بجودة 2K.

وتتميز كاميرة Xiaomi 360 بزاوية 360 درجة، و108 درجة، لمجال رؤية واسع بتغطية كاملة، كما تتميز بنطاق ديناميكي واسع لوضوح أعلى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وإلى جانب دعم تتبع الأشخاص تأتي الكاميرة بتعزيز من تقنية الذكاء الإصطناعي لإدراك وجود الأشخاص وتفادي الإنذرات التنبيهية الخاطئة، كما تأتي بدعم للرؤية الليلية من خلال أضواء بالأشعة تحت الحمراء التي تعمل على إضاءة المناطق المحيطة بالكاميرة.

وتدعم الكاميرة سعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت في بطاقة microSD، كما تدعم مراقبة عدد من الأجهزة، وتتوفر Xiaomi 360 2K عبر الموقع الرسمي لشركة شاومي Mi.com بسعر 40 دولار.

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