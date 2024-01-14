تكنولوجيا: Asus تطلق أصغر قاعدة توصيل Triple 4K Thunderbolt 4 لدعم منشئي المحتوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus عن أصغر قاعدة توصيل Triple 4K Thunderbolt 4 المميزة بتصميم 12 في 1 صغير الحجم لدعم المستخدمين من منشئي المحتوى في إستخدامات متعددة.

تعد Triple 4K Thunderbolt 4 DC500 أصغر قاعدة توصيل في العالم طورت من Asus لدعم منشئي المحتوى بميزة إستخدام كابل واحد لتوصيل الشاشات، وإضافة إختيارات أخرى من الملحقات الطرفية.

ويمكن لقاعدة التوصيل الجديدة من Asus أن تدعم توصيل 3 شاشات بدقة 4K لتحسين آلية تعدد المهام، أو توصيل شاشة واحدة بدقة 8K، وتردد 60 Hz.

ويمكن لمنفذ Thunderbolt 4 أن يدعم سرعة نقل بيانات بسرعة 40 جيجابت في الثانية، لذا تدعم قاعدة التوصيل نقل الملفات بآداء أسرع لتجربة أكثر سلاسة في سير العمل، وتدعم نقل طاقة بقدرة 100W لأجهزة الحاسب.

وإلى جانب المنافذ المتاحة في قاعدة التوصيل تقدم Asus هذا الإصدار باثنان من فتحات قارئ بطاقة ذاكرة UHS-II لدعم SD وmicroSD.

أيضاً تضم قاعدة التوصيل اثنان من منافذ USB-A 3.2 من الجيل الثاني، واثنان من منافذ USB-A 2.0 بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية، مع مدخل combo للسماعات.

ومن المقرر أن تتوافق قاعدة التوصيل مع الكثير من الأجهزة، والتي تشمل الكاميرات، والطائرات بدون طيار، كما تأتي قاعدة التوصيل بمعايير Intel EVO، وتتوفر بسعر 349 دولار.

المصدر

اعلان





