تكنولوجيا: نظارات Apple Vision Pro قد توفر وحدات تحكم إلى جانب التحكم بالإيماءات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل رسميًا أن نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها، Vision Pro، والتي من المقرر أن تصل إلى جميع متاجر أبل في الولايات المتحدة والموقع الرسمي في الثاني من فبراير، مع بدء الطلبات المسبقة في 19 يناير.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، تظهر المزيد من التفاصيل حول المنتج، مما يكشف عن الحلول التفاعلية المبتكرة التي تخبئها أبل لمطوري الألعاب.

ووفقًا لتقارير Jiemian News، تقدم شركة أبل حلين تفاعليين لمطوري الألعاب في نظارة Vision Pro. يتضمن الحل الأول تجربة لعبة كاملة الإيماءات، مما يسمح للمستخدمين بمحاكاة لمس الأزرار الافتراضية من خلال ردود الفعل الصوتية.

ويوفر الخيار الثاني التوافق الكامل مع وحدة التحكم بعصا التحكم، مما يتيح للمستخدمين ليس فقط إجراء عمليات الأزرار ولكن أيضًا تتبع الجهاز ووضعه بصريًا بدرجة من الحرية.

تحمل حل عصا التحكم هذه أوجه تشابه مع عصا التحكم الموجود في نظام PS VR. وفي حين أن الشكل الدقيق لوحدة التحكم Vision Pro من أبل لا يزال غير واضح، فقد عرضت العروض التوضيحية طرق التحكم باستخدام التحكم بالعين،وعمليات اختيار الإصبع، والتواصل الصوتي مع Siri.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن طريقة التحكم هذه قد تفتقر إلى بعض الدقة، خاصة بالنسبة للألعاب التي تتطلب سرعات استجابة عالية.

كشفت شركة أبل عن نظارة Vision Pro لأول مرة في مؤتمر المطورين العالمي في يونيو من العام السابق، بسعر 3499 دولارًا (~ 25000 يوان).

تتميز النظارة بدقة عين واحدة تبلغ 4K، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين أوضاع الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) باستخدام مقبض على جانب الشاشة.

تعمل النظارة، المدعومة بشريحة M2 من أبل وشريحة R1 الجديدة، على معالجة البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات والميكروفونات المدمجة.

مع دخول شركة أبل سوق الواقع المختلط، من المتوقع أن تقدم Vision Pro تجربة فريدة وغامرة، تجمع بين التكنولوجيا المتطورة وحلول الألعاب التفاعلية.

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