تكنولوجيا: هاتف Realme Note 50 يحصل على شهادة Bluetooth SIG ومن المتوقع اطلاقه قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق Realme قريبًا سلسلة Realme Note في إندونيسيا. ويبدو أن العلامة التجارية تخطط لإطلاق هاتفين يحملان علامة Note، وهما Realme Note 1 و Note 50، في السوق الأندونيسي.

وكشفت صورة مسربة ظهرت بالأمس لأول مرة عن وجود هاتف Note 1 مع مواصفاته الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان Note 1 هو العنصر النائب أو الاسم الفعلي للجهاز.

وفي الوقت نفسه، تم تأكيد لقب Realme Note 50 من خلال شهادة NBTC في تايلاند في الماضي القريب. وتم تأكيد الاسم مرة أخرى، حيث ظهر الآن في قاعدة بيانات منصة شهادات Bluetooth SIG.

وقد حصل جهاز Realme الذي يحمل رقم الطراز RMX3834 على موافقة من هيئة Bluetooth SIG. وتؤكد القائمة أن الجهاز سيطلق عليه اسم Realme Note 50 عند طرحه لأول مرة في السوق.

وفي حين يقال أن Realme Note 1 هو هاتف متوسط ​​الحجم مدعوم بمعالج Dimensity 7050، يقال إن Note 50 سيكون هاتف ميسور التكلفة. والسبب وراء ذلك هو أنه تم رصده مؤخرًا مع شريحة Unisoc T612، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت، ونظام Android 13 على قاعدة بيانات Geekbench.

وزعمت تقارير أخرى أن Realme Note 50 سيحتوي على شاشة LCD بحجم 6.67 بوصة مع دقة HD+، بالاضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وإعداد كاميرا مزدوج بعدسة 13 ميجابكسل مع AI.

كما انه من المحتمل أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 واط.

من المتوقع أن تعلن شركة Realme عن Realme Note 1 في 24 يناير في إندونيسيا. ولكن من المحتمل أن يتم الكشف عن Note 50 في فبراير في أسواق مختلفة.

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