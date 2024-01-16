تكنولوجيا: فيديو فتح الصندوق لهاتف Galaxy S24 Ultra قبل الحدث الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد العملاق الكوري سامسونج مؤتمر “Galaxy Unpacked” غداً 17 من شهر يناير، واليوم يعود هاتف Galaxy S24 Ultra للأضواء في مقاطع فيديو لفتح الصندوف للهاتف.

شغلت سلسلة Galaxy S24 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي إستعرضت تفاصيل مواصفات وتصميم هذه الإصدارات.

ولقد كشفت مقاطع فيديو فتح الصندوق عن ألوان هاتف Galaxy S24 Ultra بشكل رسمي، حيث ظهر الهاتف بألوان الأصفر التايتنيوم، والبنفسجي التايتنيوم، وأيضاً الرمادي التايتنيوم.

أيضاً يظهر صندوق التغليف الخاص بهاتف S24 Ultra بنفس تصميم صندوق التغليف المميز لهواتف S22، وS23 Ultra.

وتقدم مقاطع الفيديو نظرة واضحة على تصميم إطار التايتنيوم في الألوان الثلاثة، وهو تصميم حصري على إصدار Ultra من سلسلة هواتف Galaxy S24.

أيضاً يظهر لون الغطاء الخلفي وإطار الهاتف متطابق في اللون الأصفر بلمسة باللون الذهبي، بينما يأتي الرمادي باللون الفضي، كما يتميز النموذج البنفسجي بإطار فضي، لذا نترقب الحدث الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل حول الإصدارات الجديدة من سامسونج.

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