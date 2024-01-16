تكنولوجيا: سلسلة ASUS ROG Phone 8 تنطلق في السوق الصيني بتصميم جديد وسعر يبدأ من 673 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سلسلة ASUS ROG Phone 8 المخصصة للألعاب في السوق الصيني بتصميم جديد ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

قدمت شركة Asus هواتف ROG Phone 8 المخصصة للألعاب للمرة الأولى في فعاليات CES 2024 مؤخراً، واليوم تنطلق هذه الإصدارات في السوق الصيني، حيث يأتي هاتفي ASUS ROG Phone 8، وROG Phone 8 Pro بنفس المواصفات تقريباً مع بعض الإختلافات البسيطة.

ويختلف تصميم الإصدارات الجديدة من هواتف ASUS ROG Phone 8 المخصصة عن التصميم المميز للإصدارات السابقة التي تميزت بتصميم ثقيل مستوحى من الألعاب، حيث تأتي هواتف ROG Phone 8 بتصميم بتصميم بألوان مزدوجة في اللوحة الخلفية، مع كاميرة بتصميم مربع.

كما يتميز الإصدار الرئيسي بإضاءة Aura RGB في شعار الشركة تدعم التخصيص، بينما يتميز إصدار Pro بتصميم يتضمن إضاءة mini-LED تصل إلى 341 مصباح LED.

أيضاً تدعم Asus هاتفي ROG Phone 8 بمعايير IP68 لمقاومة الماء، كما تضم الهواتف أزرار “AirTrigger” للتحكم في تشغيل الألعاب، مع نظام صوتي يضم 5 مكبرات صوتية مغناطيسية.

ويتميز الهاتفين بإطارات نحيفة في جميع إتجاهات الشاشة، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يضم هاتفي ROG Phone 8 و8 Pro شاشة AMOLED من سامسونج بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تتميز الشاشة بتقنية LTPO ومعدل تحديث 165Hz، وتدعم نسبة سطوع 2500 nits، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة والتي تدعم التعرف على البصمة مع القفازات أيضاً.

كما تنطلق هذه الإصدارات برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، ويأتي هاتف ROG Phone 8 Pro بسعة 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام في أعلى نموذج.

يذكر أن Asus تقدم ملحق “AeroActive Cooler” للتبريد بحجم أصغر الآن، كما تدعم الهواتف بقدرة بطارية 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، والشحن اللاسلكية بقدرة 15W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتفين مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، أيضاً يأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر ASUS ROG Phone 8 في السوق الصيني بسعر يبدأ من 673 دولار، بينما يتوفر ROG Phone 8 Pro بسعر يبدأ من 841 دولار.

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