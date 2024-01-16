تكنولوجيا: لينوفو تطلق Lenovo YOGA Pro 14s بمعالج Ryzen 7 7840HS في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو جهاز Lenovo YOGA Pro 14s اليوم في السوق الصيني بمعالج Ryzen 7 7840HS، وشاشة مميزة بمعدل تحديث 120 Hz.

يتميز جهاز YOGA Pro 14s بحجم شاشة 14.5 إنش، وجودة عرض 3K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz والتي تعرف من الشركة ب”PureSight Pro”، أيضاً تتميز الشاشة بدعم تغطية بتدرج ألوان P3 وsRGB، ويتميز الجهاز بأبعاد 16:10.

أيضاً يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 16 أو 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDRX5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD.

كما يدعم الجهاز تقنية “Dolby Vision”، ويضم مكبرات صوتية بتقنية “Dolby Atmos”، أيضاً يأتي هذا الإصدار بنظام تبريد محسن، ويضم بطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى 12 ساعة من التشغيل.

أيضاً يضم Lenovo YOGA Pro 14s كاميرة FHD IR بدقة 1080 بيكسل، ويدعم الجهاز الشحن السريع عبر محول بقدرة 100W.

وللإتصال يضم الجهاز منفذ HDMI 2.1، وUSB 3.2، إلى جانب منفذ USB4، ويتراوح وزن الجهاز بين 1.2كجم إلى 1.5كجم، وسماكة تتراوح بين 15 إلى 17مم، ويتوفر Lenovo YOGA Pro 14s 2024 بسعر يبدأ من 801 دولار.

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