تكنولوجيا: أحدث التسريبات تستعرض تفاصيل جديدة حول هواتف iPhone 16 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول تصميم هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max وإعدادات الكاميرة المميزة لهذه الإصدارات.

أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت في تقرير “Digital Chat Station” على منصة Weibo أن ابل تدعم هواتف iPhone 16 Pro بمستشعر رئيسي بحجم 1/1.14 إنش، كما تدعم هذه الإصدارات بكاميرة periscope telephoto.

ومن المقرر أن تقدم كاميرة periscope telephoto الجديدة تحسينات في ميزة التكبير في هواتف iPhone 16 Pro مقارنة بالإصدارات السابقة من هواتف الأيفون، أيضاً من المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي بقدرة على جذب الإضاءة بكفاءة أعلى لتعزيز دقة التفاصيل عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما أكد تقرير “Digital Chat Station” على أن ابل ستجري بعض التغييرات على اللوحة الخلفية في هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

ومن المقرر وفقاً لهذا التقرير أن تتميز اللوحة الخلفية بتصميم زجاجي يتميز بتقنية تصنيع تتضمن الزجاج والبلاستيك معاً، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تقدم هواوي تقنية مماثلة في هواتفها الذكية القادمة.

ولقد أكدت التقارير السابقة على أن هواتف iPhone 16 Pro ستأتي بزر “Capture” الجديد، كما تتميز هذه الإصدارات بتصميم أصغر لنظام “Dynamic Island”، مع ترقية في الكاميرات، وشاشة بتصميم أطول نسبياً، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف الأيفون خلال الفترة القادمة.

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