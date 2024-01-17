تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord N30 SE يظهر في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف OnePlus Nord N30 SE مؤخراً في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 6020 قبل الإعلان الرسمي.

سجل هاتف Nord N30 SE في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم CPH2605، ويأتي هذا الإصدار ببعض الإختلافات في المواصفات مقارنة بهاتف Nord N30.

وتؤكد تسريبات Geekbench على أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج Dimensity 6020 على عكس هاتفي Nord 3 CE Lite وNord N30 حيث تميز كلا الهاتفين برقاقة معالج Snapdragon 695.

كما تدعم وان بلس هاتف Nord N30 SE بإختيار واحد في الذاكرة العشوائية وهو 4 جيجا بايت رام، بينما جاء النموذج الرئيسي من هاتفي Nord 3 CE Lite وNord N30 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تأتي رقاقة MediaTek 6020 بآداء أبطأ إلى حد ما مقارنة برقاقة Snapdragon 695.

أيضاً يدعم Nord N30 SE الإتصال بشبكات 5G على عكس الإصدارات السابقة من هواتف SE، كما كشفت التفاصيل التي جاءت من TDRA عن أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

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