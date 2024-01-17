تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشة Redmi G34WQ المنحنية بمعدل تحديث 180Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي شاشة Redmi G34WQ المخصصة للألعاب بتصميم منحني ومعدل تحديث 180Hz، على أن تتوفر بسعر 280 دولار.

تتميز شاشة Redmi G34WQ بتقنية LCD بحجم 34 إنش، وإنحناء 1500R، كما تدعم الشاشة جودة عرض WQHD أو دقة 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 180Hz، وتقنية MD FreeSync Premium، مع إستجابة سريعة 1 مللي لكل ثانية.

أيضاً تدعم الشاشة تغطية وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 95%، كما تأتي بمعايير ΔE＜2، وتدعم تعتيم DC، وسطوع 350 nits.

كما تتميز شاشة Redmi G34WQ بحامل يدعم ضبط الإمالة والإرتفاع والتدوير لتجربة عرض أفضل، وتضم الشاشة حلقة RGB LED تدعم تخصيص ألوان الإضاءة، وتضم اثنان من منافذ DP 1.4، و2 من منافذ HDMI 2.0، وتنطلق الشاشة في السوق الصيني بسعر 280 دولار.

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