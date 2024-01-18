تكنولوجيا: ظهور أول عينات صور من كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت سلسلة Galaxy S24 من سامسونج رسمية، وعلى الرغم من أن جميع الهواتف تحصل على بعض من مزايا الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى نظام الكاميرا الخاص بها إلى المستوى التالي، إلا ان هاتف Galaxy S24 Ultra هو الذي يقدم أفضل ما تقدمه سامسونج.

يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بمكاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع الكاميرا المقربة بدقة 10 ميجابكسل حتى خمس اضعاف. ضع في اعتبارك أن جميع هذه الكاميرات تتميز بعدسة منظار تتيح لها تحقيق تكبير لا يصدق دون الحاجة إلى أن تكون كبيرة الحجم وتشغل مساحة كبيرة.

وقد ظهرت عينات من الصور الملتقطة بكاميرا هاتف S23 Ultra، دعونا نلقي نظرة على العينات:

لا يتطلب الأمر الكثير لملاحظة أن سامسونج تتحدث عن الحقيقة عندما تدعي أن Galaxy S24 يتمتع بألوان طبيعية أكثر.

بالطبع، من الصعب تحديد متى يتم التقاط الصور في بيئة مضاءة بشكل مصطنع، ناهيك عن أن هذه مجرد لقطات سريعة يتم التقاطها أثناء تجربتنا العملية مع الهاتف. ومع ذلك، يبدو أن هذا المظهر المشبع والمتناقض بشكل مفرط أصبح شيئًا من الماضي الآن.

أما بالنسبة للكاميرا المقربة 5X الجديدة، على الأقل من خلال الصور، فيبدو أنها جيدة عند تكبير 10x تمامًا مثل الكاميرا السابقة المخصصة 10x، وأفضل بكثير من كاميرا iPhone 15 Pro Max.

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