تكنولوجيا: إطلاق شاشة الألعاب الجديدة AOC AGON AG275QZW بمعدل تحديث 260 هرتز ودقة 1440 بكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة AOC الآن شاشة AGON AG275QZW، وذلك بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من عرضها إلى جانب AGON AG275QZE.

ووفقًا لموقع AOC الإلكتروني، يبلغ عرض شاشة AGON AG275QZW 27 بوصة وتعتمد على تقنية IPS لتقديم دقة أصلية تبلغ 2,560 × 1,440.

وعلى الرغم من أن الشاشة توفر أيضًا معدل تحديث يبلغ 260 هرتز، إلا أنها لا يمكنها القيام بذلك إلا عبر اتصالات DisplayPort 1.4 الخاصة بها.

وبالمقارنة، فإن قرار AOC بتضمين منافذ HDMI 2.0 يقيد AGON AG275QZW إلى 1440 بكسل و 144 هرتز عبر HDMI.

تظل تفاصيل الشاشة الأخرى غير متأثرة، مثل أوقات استجابة GtG البالغة 1 مللي ثانية وذروة سطوع تبلغ 350 نتس أو 450 نتس عند عرض محتوى HDR.

على هذا النحو، حصلت الشاشة على شهادة VESA DisplayHDR 400، والتي تضمن أيضًا جودة صورة حقيقية 8 بت.

علاوةً على ذلك، توفر شاشة AGON AG275QZW زوايا عرض تبلغ 178 درجة/178 درجة (CR>10)، وتغطية مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 92%، ومعايرة ألوان المصنع ΔE<2 لمساحة ألوان RGB. قامت AOC بتضمين اتصال USB واثنين من منافذ USB من النوع A التي تتوافق مع معيار USB 3.2 Gen1.

يبلغ سعر الشاشة 2999 يوان صيني (حوالي 420 دولارًا أمريكيًا).

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