تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن Realme Note 50 في حدث يعقد في 23 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت Realme يوم 23 من يناير الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Realme Note 50، ولقد كُشِف اليوم عن تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار.

تستعد شركة Realme لضم إصدار جديد لسلسلة هواتف Note لاحقاً هذا الشهر، ولقد كشف إعلان تشويقي عن صورة رسمية لهاتف Realme Note 50، مع المواصفات الرئيسية للهاتف.

وتؤكد التفاصيل على أن هاتف Realme Note 50 هو إصدار معدل من هاتف Realme C51، حيث يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً تم التأكيد على دعم الهاتف برقاقة معالج Unisoc T612، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 10W.

كما يضم Realme Note 50 مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مقارنة بهاتف C51 الذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ويتميز مستشعر auxiliary الثاني بدقة 0.08 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

وينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI T، ومن المقرر أن يتوفر Realme Note 50 باللون الأزرق والأسود.

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