تكنولوجيا: الإعلان عن DJI Mic 2 بميزة الإتصال اللاسلكي وسعر يبدأ من 349 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق الميكروفون اللاسلكي DJI Mic 2 بتحسينات عن الإصدار الأصلي ودعم الإتصال اللاسلكي عبر البلوتوث، وسعر يبدأ من 349 دولار.

يتميز DJI Mic 2 بميزة التسجيل بعمق 32بت في وحدات الإرسال (TX)، وهي ميزة تؤكد على كفاءة الميكروفون في إلتقاط صوتيات بأعلى جودة، مع ترقية (TX) عبر قرص يدعم تعديل التمرير لدعم المستخدم في التحكم في مستوى الصوتيات والإعدادات الأخرى.

ولقد صمم DJI Mic 2 لدعم التسجيل متعدد الإتجاهات، مع دعم تقنية إلغاء الضوضاء الذكية، وهي ميزة تدعم إلغاء الضوضاء من البيئة المحيطة بشكل فعال، للتسجيل بوضوح أعلى، كما تقدم DJI في صندوق التغليف “windjammers” لدعم المستخدم في التسجيل بآداء أفضل في المواقع الخارجية.

وتتميز وحدة RX في ميكروفون DJI Mic 2 بشاشة OLED بخاصية اللمس بحجم 1.1 إنش، مع قرص لدعم الوصول السريع إلى المعلومات المطلوبة، ومراقبة الصوتيات من مقبس السماعة، كما تضم وحدة TX مشبك للربط بكاميرة

وتقدم DJI وحدات TX وRX بتصميم مستطيل، على أن تتميز وحدة TX بوزن 28 جرام، وأبعاد 46.06 في 30.96 في 21.83مم، وتأتي وحدة RX بنفس الوزن والأبعاد.

ويأتي ميكروفون DJI Mic 2 بميزة المسار الآمن لدعم التسجيل من المسار الثاني بقدرة 6 ديسيبل إلى جانب المسار الرئيسي لتفادي الطفرات الصوتية، كما يدعم الميكروفون التسجيل ثنائي القنوات، لإلتقاط الصوتيات من اثنان من المصادر في نفس الوقت.

كما يتميز DJI Mic 2 بسعة تخزين 8 جيجا بايت لكل إرسال، لتسجيل صوتيات غير مضغوطة بسرعة 48kHz وعمق 24بت لمدة 14 ساعة، ويدعم كل جهاز إرسال أو إستقبال بعمر تشغيل 6 ساعات، وتوفر حافظة الشحن 18 ساعة إضافية.

ويدعم نظام الميكروفون مدى 250 متر، كما يأتي بميزة الإتصال عبر البلوتوث، على أن يتم تشغيل الميكروفون بشكل تلقائي عند فتح الحافظة، ويتوفر الميكروفون بسعر يبدأ من 349 دولار.

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