تكنولوجيا: بدء تلقي الطلبات المسبقة لنظارة Vision Pro وأبل تصدر فيديو “جولة إرشادية” مدته 10 دقائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة أبل اليوم في تلقي الطلبات المسبقة لأول نظارة ذكية لها، وهي نظارة Vision Pro والتي ستصبح متاحة، كما أُعلن سابقًا، في 2 فبراير.

ومع صفحة الطلب المسبق، تأتي المزيد من التفاصيل حول النظارة، ولكن لنبدأ بالسعر. سيبلغ السعر الجهاز 3499 دولارًا أمريكيًا مع سعة تخزين 256 جيجابايت، أو 3699 دولارًا أمريكيًا مع 512 جيجابايت أو 3899 دولارًا أمريكيًا مع 1 تيرابايت.

يمكنك الحصول على جميع الإصدارات بتمويل لمدة عام من خلال أقساط شهرية من Apple Card.

تبلغ تكلفة AppleCare+ لجهاز Vision Pro حوالي 499 دولارًا، وتمنحك إصلاحات غير محدودة للحماية من التلف العرضي، و“خدمة الاستبدال السريعة“، وأولوية الوصول إلى خبراء أبل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقبل الطلب المسبق، تحتاج إلى الحصول على قياس لختم الضوء وعصابة الرأس، ولهذا تحتاج إلى جهاز iPhone أو iPad مزود بـ Face ID.

وبعد ذلك، يمكنك إضافة نوعين من إدخالات Zeiss الضوئية اعتمادًا على رؤيتك؛ تبلغ تكلفة إدخالات القراء 99 دولارًا، و 149 دولارًا لإدخالات الوصفات الطبية.

ولمساعدة الأشخاص على التعرف على هذا المنتج الجديد تمامًا في محفظتها، أصدرت شركة أبل مقطع فيديو مدته 10 دقائق تقريبًا عبارة عن “جولة إرشادية” لـ Vision Pro:

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