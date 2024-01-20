تكنولوجيا: جهاز Honor Pad 9 ينطلق للأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor جهاز Honor Pad 9 اللوحي في السوق الصيني في نهاية العام الماضي، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية قريباً.

أعتمد جهاز Honor Pad 9 في عدد من الجهات في الفترة الأخيرة إستعداداً لإطلاق الجهاز اللوحي في الأسواق العالمية، ولقد رصد الجهاز بنموذج رقم “HEY2-W09” في قاعدة بيانات IMDA في سنغافورة، كما ظهر الجهاز في TDRA وفي الإمارات العربية المتحدة.

ولقد انطلق Honor Pad 9 في السوق الصيني بحجم شاشة 12.1 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1 التي قدمت من الشركة في جهاز Honor Magic6 Lite، كما يتميز الجهاز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ويدعم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 8300 mAh، كما يتميز الجهاز بتصميم نحيف بسماكة 7مم، ولقد أطلق Honor Pad 9 في السوق الصيني بسعر 180 يورو تقريباً.

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