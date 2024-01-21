تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy F55 5G على قاعدة بيانات BIS India

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم رصد هاتف Galaxy F55 5G على قاعدة بيانات BIS India برمز الطراز SM-E556B. وتؤكد قائمة BIS إطلاق Galaxy F55 5G في الهند قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد Galaxy F55 5G الأسبوع الماضي على قاعدة بيانات WiFi Alliance إلى جانب بعض الهواتف الذكية الأخرى، بما في ذلك Galaxy M55 5G و Galaxy C55 5G.

والمثير للدهشة أنه من بين الأجهزة الثلاثة، لم يظهر سوى هاتف Galaxy M55 5G على Geekbench منذ فترة. تم رصده مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 644 ووحدة المعالجة المركزية بأقصى سرعة تسجيل تبلغ 2.40 جيجا هرتز، وهو ما يعني تقريبًا شريحة Snapdragon 7 Gen 1.

وسيكون الهاتف الذكي خليفة هاتف Galaxy M54 5G، الذي تم إطلاقه أوائل العام الماضي. وبالمثل، فإن هاتف Galaxy F55 5G سيكون خلفية هاتف Galaxy F54، الذي تم إطلاقه العام الماضي بشاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Exynos 1380 SoC، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وهناك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

على اي حال، من المتوقع أن تتسرب المزيد من المعلومات عبر التسريبات والشائعات في الأيام المقبلة.

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