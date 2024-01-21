تكنولوجيا: إضافة زر جديد على الشريط العائم الجديد في تطبيق Google Chat

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد طرح الشريط السفلي العائم على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الأسبوع، تضيف خدمة Google Chat بعض الاشياء إلى واجهة المستخدم في شكل “زر وورقة“.

في تطبيق Google Chat المستقل، يكون عنصر التنقل هذا واضحًا بدرجة كافية. فهي حاوية على شكل حبة تحتوي على أربع علامات تبويب؛ الصفحة الرئيسية، والرسائل المباشرة، والمسافات، والإشارات ودردشة FAB جديدة.

وفي تطبيق Gmail المدمج، يظهر أعلى الشريط السفلي الموجود لواجهة مستخدم بشكل ضيق قليلاً. والآن، يضيف Google Chat خلاصة تعرض لك الرسائل المفضلة.

لإفساح المجال، تمت إزالة رمز الإشارات في Google Chat من الشريط السفلي ليحل مكانه قائمة أفقية ثلاثية النقاط. عند النقر عليها، تحصل على ورقة سفلية للوصول إلى الإشارات والرسائل المفضلة.

ووفقًا لإرشادات Material You، يجب أن يحتوي شريط التنقل “على ثلاثة او خمس وجهات ذات أهمية متساوية“. ومع ذلك، فإن واجهة المستخدم بأكملها، بما في ذلك التطبيق المستقل، تبدو الآن مزدحمة للغاية.

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