تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يختبر ميزة مشاركة الملفات مثل Quick Share على أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركتا جوجل وسامسونج مؤخرًا بتحديث نظام مشاركة الملفات الافتراضي لنظام أندرويد، وهو Nearby Share، وأعادتا تسميته بـ Quick Share.

من المفترض أن تسمح هذه الميزة الجديدة بمشاركة الملفات بسلاسة بين هواتف أندرويد وأجهزة الحواسب التي تستخدم نظام Chrome وWindows.

وفي الوقت نفسه، يقوم تطبيق WhatsApp بتجربة ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع جهات الاتصال القريبة. هذه الميزة، والتي تم اكتشافها عبر WABetaInfo في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام أندرويد، تستخدم تقنية Bluetooth لنقل الملفات.

ويتيح ذلك للمستخدمين مشاركة ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت، مما يوفر خيارًا أسرع وأكثر ملاءمة مقارنةً بالطرق التقليدية مثل إرسال الملفات عبر الدردشة أو استخدام التخزين السحابي.

يوضح WABetaInfo أن كلا المستخدمين يجب أن يكونا في قسم “مشاركة الملفات” بالتطبيق حتى تتم عملية النقل، ويجب عليهما البقاء هناك حتى اكتمال النقل.

ستظل هذه الطريقة تستخدم التشفير الشامل، مما يضمن أن مشاركة الملفات آمنة مثل طريقة WhatsApp القياسية. ومن المثير للاهتمام أن المستخدمين سيحتاجون إلى هز هواتفهم لبدء المشاركة. ويتم التعامل مع جانب الخصوصية بشكل جيد؛ إذ ان نقل الملفات آمن ومحمي بالتشفير الشامل.

أثناء عملية النقل، ستظل أرقام الهواتف مخفية ولن تكون مرئية للأشخاص غير الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

وتعد هذه الميزة الجديدة مفيدة لمستخدمي WhatsApp العاديين، ولكنها تبدو زائدة عن الحاجة بعض الشيء مع تحديث Quick Share الأخير من جوجل وسامسونج.

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